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Yüzyıllardır süren gelenek Kars'ta ramazan ayında da yaşatılıyor

14.03.2025 11:47
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Kars'ta, yüzyıllardır süregelen "aşıklık geleneği", Ramazan ayında da yaşatılmaya devam ediyor.

Yüzyıllardır süren gelenek Kars'ta ramazan ayında da yaşatılıyor

İftar sonrası Aşıklar Kültür Evi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ustaların saz eşliğinde dile getirdiği türküleri, manileri ve hikayeleri dinleyerek sahura kadar süren keyifli sohbetlere eşlik ediyor.

Kars'ın köklü kültürel miraslarından biri olan bu gelenek, usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Aşıklar, Ramazan gecelerinde hem dini içerikli manilerle hem de sevda, kahramanlık ve hiciv dolu atışmalarla dinleyicileri mest ediyor.

"AŞIKLIK GELENEĞİNİN GENÇ NESİLLERE AKTARILMASI GEREKİYOR"

Aşıklar Kültür Evi'nde aşıklık geleneğinin yaşatıldığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr.Ötüken Senger, "Aşıklı geleneği Dede Korkut'tan başlayıp, günümüze kadar devam eden bir gelenek, bizim öz kültürümüz, geleneğimiz, bu aşıklarımızı yetiştiren bu seviyeye getiren ve bu geleneği yaşatan aşıklarımıza uzun ömürler diliyorum. Aşıklıkta önemli olan bir nokta var ki bu da genç nesillere aktarılması ve genç açıklarında yetiştirilmesi gerekiyor" dedi.

Vatandaşların aşıklık geleneğinin devam etmesi için manevi destek olması gerektiğini belirten Aşık Ayhan Şimşekoğlu, "Mesleğimiz eşsiz ve emselsiz bir meslek ama alıcısı olmayan bir meslek. Bizim halkımızdan beklentimiz, sadece geçim kaynağı para, pul değil, manevi destek verseler aşıklık kültürü daha şahlanır, daha ileri adımlar atılır. Daha güzel ortaya projeler konulur. Sanatın anlamı daha güzel olur" diye konuştu.

Aşık Mahmut Karadaş, "Rahmetli Sabri Şimşekoğlu'nun yanında 10 yıl çıraklık yaptım. Daha sonra Çobanoğlu kahvesinde çaldım. Bu kültür kahveden başladı zaten, aşıklık geleneği kahve kültürüdür. Kahvede insanlar gelir otururlar, çaylarını içerler. Aşıklar ramazanda ve diğer günlerde atışmalarını yaparlar, açıklık geleneği farklı bir kültürdür" diye konuştu.

Öte yandan Ramazan'ın manevi atmosferinde, Kars'ın sokaklarında yankılanan saz sesleri ve karşılıklı atışmalar, hem yerli halkı hem de şehre gelen ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor.

(İHA) Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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aşık
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