HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Zabıta ekiplerinden halk pazarında sıkı denetim

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe pazarında etiket ve poşet denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta ekiplerinden halk pazarında sıkı denetim

Ekipler, pazarda satışa sunulan ürünlerin etiketlerini tek tek kontrol ederken, alışveriş yapan vatandaşların kullandığı torbalarla ilgili de incelemelerde bulundu. Denetimlerde ürünlerin fiyat bilgilerinin tüketicilerin görebileceği şekilde yer alıp almadığı kontrol edildi. Zabıta ekipleri ayrıca vatandaşların kullandığı poşet ve torbaları da denetledi.

Çaycuma Belediyesi zabıta ekiplerinin, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla pazar yerlerindeki denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Zabıta ekiplerinden halk pazarında sıkı denetim 1

Zabıta ekiplerinden halk pazarında sıkı denetim 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağışıklığı güçlendirmenin 6 sırrını uzman isim açıkladıBağışıklığı güçlendirmenin 6 sırrını uzman isim açıkladı
Tekeri kilitlenen motosikletten düşen sürücü yaralandıTekeri kilitlenen motosikletten düşen sürücü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Zabıta Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu

CHP Mansur Yavaş'a 'açık kapı' bıraktı! "Ne olacağı belli olmaz, belki yine geri gelir"

CHP Mansur Yavaş'a 'açık kapı' bıraktı! "Ne olacağı belli olmaz, belki yine geri gelir"

Fenerbahçe'den açıklama geldi! FIFA'dan sarı-lacivertlilere tarihi şok: 3 dönem transfer yasağı

Fenerbahçe'den açıklama geldi! FIFA'dan sarı-lacivertlilere tarihi şok: 3 dönem transfer yasağı

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.