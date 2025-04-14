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Zabıta sokak sokak kayıp kardeşlerin annesini aradı

Hatay'da sokakta oyun oynadıkları esnada kaybolan 3 ve 4 yaşındaki Suriyeli 2 kardeş, zabıta ekipleri tarafından annelerine teslim edildi.

Zabıta sokak sokak kayıp kardeşlerin annesini aradı

Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından bulunan ve sokakta oyun oynadıkları esnada bir anlık dalgınlık sonucu kayboldukları anlaşılan 4 yaşındaki Yeser ve 3 yaşındaki Yüsra isimli 3 kardeş, zabıta ekiplerine teslim edildi. Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde misafir edilen kardeşlerin annesini bulabilmek için çalışma başlatıldı. Zabıta ekiplerinin detaylı çalışması ve sokaklarda yaptığı anonslar sonrası çocukların annesi bulundu. Zabıta ekipleri tarafından sakinleştirilen çocuklar annelerine teslim edildiler.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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