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  4. Zabıtadan pide denetimi! Ramazan ayında sıkı teftiş

Zabıtadan pide denetimi! Ramazan ayında sıkı teftiş

06.03.2025 12:23
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Başiskele'de zabıta ekipleri, fırınlarda Ramazan pidesini denetledi. Denetimlerde fırınların üretim yerlerinin, depoların ve çalışanların hijyen şartları, kullanılan malzemelerin temizliği gibi birçok husus kontrol edildi.

Zabıtadan pide denetimi! Ramazan ayında sıkı teftiş

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fırın denetimlerinin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini vurgulayarak, "Ramazan sofrasının olmazsa olmazı pidenin sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde vatandaşlarımızın iftar ve sahur sofralarına gelmesi için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Başiskele'de vatandaşlarımızın sağlığını her noktada önemsiyoruz. Fırıncı esnafımıza da bu noktada gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı, huzurlu ve hayırlı Ramazanlar niyaz ediyorum" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başiskele
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