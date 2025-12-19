HABER

Zabıtayı gören dilenciler camiye kaçıp cemaatin arasına karıştı

Elazığ’da zabıta ekiplerince düzenlenen dilenci operasyonunda kadın dilenciler, zabıtaya yakalanmamak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek camide saklanmaya çalıştı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Bazı kadın dilenciler ise zabıtaya yakalanmamak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek camide saklanmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen ve üst araması yapılan dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.

Zabıtayı gören dilenciler camiye kaçıp cemaatin arasına karıştı 1

Zabıtayı gören dilenciler camiye kaçıp cemaatin arasına karıştı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
