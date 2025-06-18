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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a siyasi yasak gelecek mi? Kardeşi Savaş Özdağ'dan dikkat çeken açıklama

Hakkında 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verilen Ümit Özdağ, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilmişti. Hukukçu Kenan Taş, Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada Özdağ’ın kardeşi Savaş Özdağ’la görüştüğünü belirterek, "Baskın ve erken bir seçim olmadığı sürece herhangi bir siyasi yasak gelmesi beklenmiyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a siyasi yasak gelecek mi? Kardeşi Savaş Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
Begüm Özkaynak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergileyen ifadeler içeren paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlanmıştı.

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Mahkeme, Ümit Özdağ'ın üzerine atılı suçtan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılmasına, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetmişti.

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SİYASİ YASAK İSTENMİŞTİ

Özdağ'ın yargılandığı davada ayrıca siyasi yasak da istenmişti. İddianamede Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da talep edilmişti.

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SAVAŞ ÖZDAĞ: 'BASKIN VEYA ERKEN BİR SEÇİM OLMAZSA, SİYASİ YASAK GELMESİ BEKLENMİYOR’

Cüneyt Özdemir’in programına konuşan Hukukçu Kenan Taş, Ümit Özdağ’ın kardeşi, aynı zamanda hukukçu ve profesör olan Savaş Özdağ ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Taş, “Savaş Özdağ’a ‘Siyasi yasak bekliyor musunuz?’ diye sordum. Kendisi, ‘Her cezadan sonra temel hakların kısıtlanması söz konusu. 2 yıl 4 ayın yatar süresi hesaplandığında, eğer temyiz ve istinaf süreçleri tamamlanırsa, yaklaşık 7 aylık bir siyasi yasak süreci oluşur. Ancak baskın veya erken bir seçim olmazsa, siyasi yasak gelmesi beklenmiyor’ dedi” ifadelerini kullandı.

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Ceza Ümit Özdağ Zafer Partisi tahliye yasak
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