HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "CHP'nin Saraçhane mitingine katılmama talimatı verdim! Bunun iki temel gerekçesi var..."

Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin (CHP) Sarçhane meydanında düzenleyeceği mitinge, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti olarak katılmaycaklarını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Özdağ, katılmama talimatının arkasındaki iki temel sebebi kamuoyuna duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "CHP'nin Saraçhane mitingine katılmama talimatı verdim! Bunun iki temel gerekçesi var..."
Mustafa Fidan

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) tarafından Saraçhane'de düzenenecek olan mitinge parti ve teşkilat olarak katılmayacaklarını duyurdu. Özdağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, mitinge katılmama talimatının arkasında iki temel gerekçeyi açıkladı.

"SARAÇHANE’DE CHP TARAFINDAN DÜZENLENECEK MİTİNGE KATILMAMA TALİMATI VERDİM"

Özdağ, şu ifadeleri kullandı;

"Zafer Partisi İstanbul ilçe teşkilatlarına sözlü ve yazılı olarak bu akşam Saraçhane’de CHP tarafından düzenlenecek mitinge katılmama talimatı verdim. Bunun iki temel gerekçesi vardır:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "CHP nin Saraçhane mitingine katılmama talimatı verdim! Bunun iki temel gerekçesi var..." 1

1- Mizah dergisi Leman’daki provokatif, düşüncesiz ve hadsiz bir karikatürün yol açtığı tartışma, protesto ve kutuplaşma, iktidar bloğunun en aşırı unsurlarına yeni provokasyon fırsatı vermiştir.
Bu provokasyonu Saraçhane’ye taşıma girişimi içinde bulunmaları olasıdır.
Zafer Partisi teşkilatlarının böyle bir provokasyon sürecinin parçası olması söz konusu değildir.
2) Miting, CHP’nin düzenlediği bir mitingtir.
Umarım olaysız ve başarıl geçer.

"CHP’NİN DE BAŞARILI OLMASINI DİLERİZ"

Hukuk devleti ve demokrasi mücadelesinde hepimiz gibi CHP’nin de başarılı olmasını dileriz.
Ancak Zafer Partisi ve muhtemelen başka partiler de CHP tarafından mitinge davet edilmiş değildir.
Zafer Partisi de “Mehmetçik katillerine Af Yok” mitingleri düzenledi.
CHP’yi davet etmemiştik, katılmadıkları için de suçlamadık.

“Zafer Partisi teşkilatları neden CHP mitingine katılmıyor?” diye başka bir partiyi suçlamak anlamlı değildir.
Siyasallaşan yargının düşman ceza hukuku ile muhalefete baskılarını en ağır şekilde yaşayan bir siyasi parti genel başkanı olarak dün olduğu gibi bugün de düşman ceza hukuku ile ezilmeye çalışılan Ekrem İmamoğlu ve bütün belediye başkanları ve belediye çalışanlarının hukukunu savunmaya devam edeceğiz.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "CHP nin Saraçhane mitingine katılmama talimatı verdim! Bunun iki temel gerekçesi var..." 2

"PROVOKASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gelecek hafta Silivri Ceza İnfaz Kurumunu’nda ziyarette bulunmam için Adalet Bakanlığı ile arkadaşlarımız ön görüşme yaptılar. Umarım gereken izin çıkar.
Ayrıca sayın İmamoğlu’nun değerli ailesini de ziyaret etmek için görüşme yapılmış ve özel kalemler tarafından tarih tespit edilmişti.
Bunlar ile beraber provokasyonlara karşı dikkatli olmaya devam edeceğiz."

01 Temmuz 2025
01 Temmuz 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani'yi kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani'yi kabul etti
Korkunç olay! Gelinini silahla vurarak öldürdüKorkunç olay! Gelinini silahla vurarak öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ CHP Zafer Partisi miting saraçhane
En Çok Okunan Haberler
Doğal gaza zam! EPDK duyurdu

Doğal gaza zam! EPDK duyurdu

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Melih Gökçek o davayı kaybettiğini duyurdu: "Yaşadığım evden çıkacağım"

Melih Gökçek o davayı kaybettiğini duyurdu: "Yaşadığım evden çıkacağım"

Özdağ: "Mitinge şu iki gerekçeyle katılmıyoruz..."

Özdağ: "Mitinge şu iki gerekçeyle katılmıyoruz..."

Manisa'da çıkan orman yangınının sebebi şaşkına çevirdi

Manisa'da çıkan orman yangınının sebebi şaşkına çevirdi

Oğuz boyundan gelen Türklerin yaşadığı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul'a 9 yıl hapis cezası talebi

Oğuz boyundan gelen Türklerin yaşadığı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul'a 9 yıl hapis cezası talebi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.