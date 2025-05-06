Zafer Partisi karıştı: Önce "istifa", sonra "devam" dediler! 'Sarı torba' çatlağı üç ilde gençlik kollarını feshettirdi

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümüne geniş bir yelpazeden siyasetçiler yas tuttu. Zafer Partisi'nin 'sarı torba' paylaşımları ise Sırrı Süreyya Önder göndermesi olarak değerlendirilip hem parti içinde tartışmaların fitilini ateşledi hem de yargıya taşındı.

ÇOK TARTIŞILAN 'SIRRI SÜREYYA ÖNDER' GÖNDERMESİ

Önder'in ölümünün ardından İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından terörist cenazesi için kullanılan 'sarı torba' göndermeli paylaşımlar yapılmıştı.

'SARI TORBA' PAYLAŞIMLARI YARGIYA TAŞINDI

Bu paylaşımlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İSTANBUL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANININ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Tartışma kısa sürede alevlenirken Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel'in görevine son verildiğini açıkladı.

ÜMİT ÖZDAĞ'I DA KIZDIRDI

Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi'nde yeri yoktur." diyerek açıklamayı yeniden yayımladı.

ÖNCE "İSTİFA", SONRA "DEVAM" DEDİLER

Ancak parti içindeki tartışma burada bitmedi. İstifalar birbiri ardına geldi. Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük önce "Gerçek şudur: Zafer Gençliği hiçe sayılırsa, gençlik de sizi yok sayar!" dediği bir paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Küçük daha sonra ise Zafer Partisi Genel Merkezi önünde Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ile fotoğrafını paylaşarak "Devam" notunu düştü.

Zafer Partisi Gençlik Kolları Genel Sekreteri Fazlıcan Yurt ise önce "Biz istifamızı veriyoruz, evet. Ama bu bir geri çekilme değil; bu bir tavırdır. Ben şahsen, liderimiz Ümit Özdağ içeriden çıkana kadar onun yanında olmaya devam edeceğim" diyerek istifasını duyurdu.

Yurt da daha sonra Küçük'ün paylaşımını alıntılayarak devam mesajı verdi.

3 İL TEŞKİLATI KENDİNİ FESHETTİ

Bu arada birçok il teşkilatı kendini feshettiğini duyurdu. Çorum, Tekirdağ, Hatay Gençlik Kolları teşkilatlarından peş peşe paylaşımlar geldi:

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