Zahir tacirlerinin kurduğu sistemi jandarma bozdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu yetiştirmek amacıyla sistem kuran 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Aydin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu üretimi, kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye ekipler, 2 şüphelinin Davutlar Mahallesi'nde iklimlendirme yöntemi ile esrar yetiştirdiğini tespit etti.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, şahısların kullandığı arazi ve eklentilerinde Söke Köpek Timi ile arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 45 kök kenevir bitkisi, 90 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet öğütücü aparatı, 2 adet av tüfeği, 2 adet termal çadır, 2 adet havalandırma makinası, 4 metre havalandırma borusu, 3 adet led ışık ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Konuyla ilgili adli süreç devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

