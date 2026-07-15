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Zamantı Irmağı’na giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı’na giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Zamantı Irmağı’na giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Melikviran Mahallesi’nde bulunan Zamantı Irmağı’na arkadaşları ile birlikte gelen C.M. (45) serinlemek için suya girdi. C.M.’nin bir süre sonra sudan çıkamadığını gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan C.M.’nin olay yerindeki ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi.
C.M.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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