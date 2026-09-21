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Zayıflamak için ameliyat oldu: Hayatı kabusa döndü!

Adana’da zayıflamak için tüp mide ameliyatı olan 29 yaşındaki eczacı kalfası İlkcan İlhan’ın hayatı, iddiasına göre operasyon sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kabusa döndü. 157 kilo ile girdiği ameliyatın ardından kusma, yürüme bozukluğu ve şiddetli ağrı şikayetleri yaşayan İlhan, iki kez daha ameliyat edildi.

Zayıflamak için ameliyat oldu: Hayatı kabusa döndü!

Eczacı kalfası 177 santim boyunda, 157 kilo ağırlığındaki İlkcan İlhan, zayıflamak için yıllardır uyguladığı şok diyetlerden sonuç alamayınca obezite tedavisi için araştırma yapmaya başladı.

Zayıflamak için ameliyat oldu: Hayatı kabusa döndü! 1

Tüp mide ameliyatı olmaya karar veren İlhan, özel bir hastaneye başvurdu. İlhan, doktoruyla 12 Eylül 2025’te ameliyat olmak üzere anlaştı. İlhan ameliyat olduktan kısa bir süre sonra kusma, yürüme bozukluğu ve ağrı şikayetleri başladı.

Doktoruna başvuran İlhan, ameliyatın ardından bu tip komplikasyonların yaşanmasının normal olduğu yanıtını aldı. Ancak ağrıları devam eden İlhan, aynı yıl 15 Aralık'ta ikinci kez ameliyat edildi. Sağlığına kavuşamayan İlhan bu kez başvurduğu kamu hastanesinde 22 Ocak'ta üçüncü kez ameliyat edildi.

Zayıflamak için ameliyat oldu: Hayatı kabusa döndü! 2

İlhan, taburcu olduktan sonra özel hastaneden şikayetçi oldu. Sağlık sorunları devam eden İlhan, tek isteğinin iyileşmek olduğunu belirtti. İlhan'ın şikayeti üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

Zayıflamak için ameliyat oldu: Hayatı kabusa döndü! 3

"3 AMELİYAT GEÇİRDİM"

Ameliyatlardan sonra yaşadığı süreci anlatan İlkcan İlhan, "Şikayetlerim hala devam ediyor. Doktorlarla iletişim halindeyim ancak bir türlü çözüme ulaşamadım. Kendi isteğimle ameliyat olmuştum fakat ilk günden itibaren sıkıntılı bir süreç yaşadım. Toplam 3 ameliyat geçirdim. Gün geçtikçe kusmalarımda kan görmeye başladım. Bu süreçte başvurmadığım, görüşmediğim yer neredeyse kalmadı. Ancak buna rağmen bir sonuç alamadık. Şu anda 72 kiloya kadar düştüm. Yürüme bozukluğu, bayılma, kanlı kusma ve ishal şikayetlerim halen devam ediyor" diye konuştu.

Zayıflamak için ameliyat oldu: Hayatı kabusa döndü! 4

"TEK DİLEĞİM SAĞLIĞIMA TEKRAR KAVUŞMAK"

İlhan, yaşadığı sürecin sona ermesini ve sağlığına kavuşmayı istediğini belirterek, "Şu anda en büyük sorunum ise hiçbir hastanenin beni kabul etmemesi. Ben artık yalnızca sağlığıma kavuşmak istiyorum. Günden güne eriyorum ve daha fazla sağlık sorunu yaşamak istemiyorum. Yürüme bozukluklarım ve bayılmalarım devam ettiği sürece hayatımı nasıl sürdürebileceğimi bilmiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Direniyorum ama daha ne kadar direnebileceğimi bilmiyorum. Ailem de her gün başıma bir şey gelecek korkusuyla yaşıyor. Benim tek dileğim ve isteğim, bir an önce sağlığıma kavuşmak ve yeniden kendi hayatımı sürdürebilmek. Başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana tüp mide ameliyatı zayıflama
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