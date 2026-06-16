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Zehir tacirlerine geçit yok! 6 ilde dev operasyon: 221 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Kayseri merkezli 6 ilde şafak operasyonu gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı.

Zehir tacirlerine geçit yok! 6 ilde dev operasyon: 221 kişi yakalandı
Doğukan Akbayır

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

6 İLDE DEV OPERASYON: 221 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

"Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

-Mahalle ve sokaklarda tezgâh niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve hiyerarşik yapı içerisinde organize şekilde faaliyet yürüten suç yapılanmalarına yönelik yaklaşık 4 ay süren çok yönlü teknik takip analiz ve delil elde etme çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

2 BİN 500 POLİS OPERASYONA KATILDI

Yapılan çalışmaların ardından bu sabah Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde,

-2 bin 500 polis,
-632 ekip,
-1 helikopter,
-2 drone ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla, ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Kayseri Emniyet Müdürlüğümüzü, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı uyuşturucu
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