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Zehirlendikleri öne sürülen 6 sokak köpeği ile 2 kedi öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 6 sokak köpeği ve 2 kedi ölü olarak bulundu. Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürüldü.

Zehirlendikleri öne sürülen 6 sokak köpeği ile 2 kedi öldü

Turgutlu'nun 7’nci Mıntıka, Hamzabeyli Tımarı ve Mustafa Kemal mahalleleri sınırında 6 sokak köpeği ile 2 kedi ölü bulundu. Turgutlu Hayvan Hakları Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğünü belirtti. Sallıtepe paylaşımında, "Yine Turgutlu, yine katliam. 6 sokak köpeği, 2 kedi. Silahla ya da zehirle fark etmiyor. Her yerde bir vahşet yaşanıyor. Nasılsa ceza almıyorlar diye hayvanları gözlerini bile kırpmadan katlediyorlar. Onları sahipsiz sanıyorsunuz ama onların en büyük sahibi yaratıcı. Her şeyi görüyor. Cezasız kalmayacaksınız, emin olun. Allah, onların vebalini sizden ekmeğinizden, ticaretinizden, sağlığınızdan çıkaracak" ifadelerine yer verdi.

Sallıtepe ayrıca yetkililere çağrıda bulunarak, "Artık birileri bu katliamlara 'Dur' demeli. Eğer devlet büyükleri buna dur demeyecekse, kim diyecek?" paylaşımında bulundu.

'ÇOK ŞAŞKINIZ, NEDEN YAPILDI BİLEMİYORUZ'

Dün Turgutlu Ovası'ndaki bahçesinin yakınına gittiğinde 6 sokak köpeği ile 2 kediyi ölü olarak bulduğunu belirten Adnan Arat, "Bu hayvanların kimseye bir zararı yoktu. Çok şaşkınız, neden yapılmış bilemiyoruz" dedi.

(DHA)

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köpek
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