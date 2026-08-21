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Zekai Aksakallı’dan İsrail'e: "Biz başka ülkelere benzemeyiz!"

İsrail'in Türkiye'yi hedef alan söylem ve eylemlerine tepki gösteren Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, "İsrail'in bizimle boy ölçüşebilecek bir kapasitesi yok. Biz diğer ülkelere benzemeyiz" diye konuştu.

Zekai Aksakallı’dan İsrail'e: "Biz başka ülkelere benzemeyiz!"
Devrim Karadağ

15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısız olmasında kritik bir rol oynayan Emekli Korgeneral OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, İsrail'in bölgedeki hamlelerini ve Türkiye'nin savunma kapasitesindeki büyük dönüşümü değerlendirdi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Aksakallı, bölgedeki çatışma ve kriz ortamlarına karşı Türkiye'nin kararlı duruşunu vurguladı.

Zekai Aksakallı’dan İsrail e: "Biz başka ülkelere benzemeyiz!" 1

"İSRAİL'İN BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEBİLECEK BİR KAPASİTESİ YOK"

İsrail'in Türkiye ile kıyaslanamayacak bir askeri kapasiteye sahip olduğunu belirten Aksakallı, "İsrail'in bizimle boy ölçüşebilecek bir kapasitesi yok. Biz diğer ülkelere benzemeyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BU OYUNA GELMEYECEKTİR"

Türkiye'nin İsrail'in kurduğu senaryolara ve oyunlara düşmeyeceğinin altını çizen Aksakallı, "Bunlar kendilerinden başka bütün insanlığı yok sayan bir zihniyet, bu siyonist zihniyet. Bu zihniyeti devam ettirmek için iktidarda kalmak istiyorlar. Türkiye bu oyuna gelmeyecektir." diye konuştu.

Zekai Aksakallı’dan İsrail e: "Biz başka ülkelere benzemeyiz!" 2

"BİR TÜFEK VE ESKİ DÜRBÜNDEN BUGÜNE GELİNDİ"

Askerlik mesleğindeki 26 yıllık tecrübesine ve kriz bölgelerindeki sahnelerine değinen Aksakallı, Türkiye'nin savunma sanayiinde katettiği mesafeyi şu sözlerle özetledi:

"Üsteğmenliğimden itibaren çatışma ve kriz ortamlarında yaklaşık 26 yılım geçti, bütün coğrafyalarda savaştım. İlk başladığımız dönemde hiçbir şeyimiz yoktu; bir tüfek, bir de eski dürbün vardı. Bugünü ve geldiğimiz bu aşamayı o zamanlar hayal bile edemezdik."

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İsrail Türkiye Zekai Aksakallı
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