Zelenskiy, ‘100 Yıllık Ortaklık’ anlaşmasını onayladı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi ile İngiltere arasında ocak ayında imzalanan ‘100 Yıllık Ortaklık’ anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine verdiği destek nedeniyle İngiltere Kralı 3’üncü Charles ve ailesine teşekkür etti. Zelenskiy paylaşımında, Ukrayna'nın, insanların hayatını ve değerleri korumak için mücadele verdiğini belirterek, “Britanya birçok alanda özgürlüğü savunmada öncü olmaya devam ediyor. Birlikte çok şey başardık, özgürlüğü seven ülkelerin desteğiyle değerleri savunmaya ve hayatları korumaya devam ediyoruz. Diplomasinin işe yaraması ve Avrupa kıtası için kalıcı barışın sağlanması çabamızda birlik içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve İngiltere arasında daha önce '100 Yıllık Ortaklık' anlaşmasının imzalandığını kaydeden Zelenskiy, "İttifakımız gücümüzü ikiye katlıyor" dedi.

Ukrayna
