Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Ukrayna halkının yeni yılını kutladı. Ukrayna halkının 2025 yılını ilkeli bir duruş içerisinde geçirdiklerini kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, ordunun sadece ülkesi için değil, "özgürlüğe ve onura değer veren herkes" için mücadele verdiğini belirti.

"BARIŞA İNANIYORUZ"

Umut ve inançla yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Zelenskiy, "Barışa inanıyoruz, onun için mücadele veriyoruz ve onun için çalışıyoruz. Sevgili Ukraynalılar, yeni yılınız kutlu olsun." dedi.

(AA)

