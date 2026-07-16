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Zelenskiy, barışın sağlanmasına yönelik çabaları için Türkiye ve Bakan Fidan’a teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamasında, barışın sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle hem Türkiye’ye hem de Bakan Fidan’a teşekkürlerini iletti.

Zelenskiy, barışın sağlanmasına yönelik çabaları için Türkiye ve Bakan Fidan’a teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Kiev’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldim ve kendisine Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı'nı takdim ettim. Barışın sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle hem Türkiye'ye hem de Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum" dedi.

ZELENKİY'DEN BARIŞ ÇABASI İÇİN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Zelenskiy, Bakan Fidan’ı Rusya-Ukrayna Savaşı’nın gidişatına ilişkin bilgilendirdiğini belirterek, "Bugün diplomatik süreci ve barışın sağlanmasına yönelik çabaları yeniden canlandırabilecek adımları ele aldık. Kendisine cephedeki son duruma ilişkin bilgi verdim. Sayın Fidan da farklı düzeylerde yürüttüğü diplomatik temaslar hakkında değerlendirmelerde bulundu" açıklamasını yaptı.

BAKAN FİDAN'LA BİR ARAYA GELDİ

Ukraynalı lider, "Ayrıca ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygulanmasını görüştük. İki ülke arasındaki ticaret hacminin büyümeye devam etmesini bekliyoruz. Ziyareti ve iş birliği ile barışın ilerletilmesine yönelik desteği için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Hakan Fidan Vladimir Zelenskiy
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