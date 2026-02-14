HABER

Zelenskiy: "Bize iki aylık bir ateşkes verin, seçimlere gideriz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bize iki aylık bir ateşkes verin, biz de seçimlere gideriz. Güvenlik sağlayın, altyapı sağlayın. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı kurun, ateşkesi sağlayın. Gerekirse seçimlere gidebiliriz. Eğer Amerikalılar ve Ruslar Ukrayna'da seçimlere ihtiyaç duyuyorsa buna açığız" dedi.

Zelenskiy, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya ile bir ateşkes sağlanması durumunda ülkesinde devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy, oy kullanmaya hazırlık sürecinin uzun zaman alacağını ve vatandaşların güvenliğinin güvence altına alınması gerektirdiğini açıklarken, "Bunu defalarca söyledim. Amerikan tarafı ısrar ederse, buna hazır olduğumuzu göstermeye hazır olduğumu söyledim. Çok dürüst olacağım, bize iki aylık bir ateşkes verin, biz de seçimlere gideriz. Bize ateşkes verin, güvenlik sağlayın, altyapı sağlayın. Hazırlanmamız belki iki ay değil ama birçok gün alacaktır. Sonra da askerlerimizin oy kullanma fırsatını verin" ifadelerini kullandı.

"AMERİKALILAR VE RUSLAR UKRAYNA'DA SEÇİMLERE İHTİYAÇ DUYUYORSA BUNA AÇIĞIZ"

Zelenskiy, ABD'nin taraflar arasında ateşkes sağlanmasına yönelik temaslardaki rolüne, Rusya ile gerçekleştirilebilecek muhtemel görüşmelere ve savaş sırasında oy kullanılmasına imkan sağlayabilecek yasal adımlara dikkat çekti. Ukraynalı lider, "Bize ateşkes verin. ABD Başkanı Donald Trump bunu yapabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı kurun, ateşkesi sağlayın, sonra parlamentomuz yasayı değiştirebilir ve gerekirse seçimlere gidebiliriz. Eğer Amerikalılar ve Ruslar Ukrayna'da seçimlere ihtiyaç duyuyorsa buna açığız" dedi.

Zelenskiy, "Eğer Ruslar seçim düzenlerse, biz de ateşkes ilan ederiz" diye ekledi.

CENEVRE'DE ÜÇLÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Zelenskiy, gelecek hafta ABD'nin öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve ABD'li heyetler arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Ukraynalı lider, "Gelecek haftaki üçlü görüşmelerin hepimiz için ciddi, somut ve faydalı olmasını gerçekten umuyoruz. Ancak dürüst olmak gerekirse bazen taraflar tamamen farklı konuları konuşuyormuş gibi hissediliyor" ifadelerini kullandı.

"İMTİYAZLAR, UKRAYNA BAĞLAMINDA ELE ALINIYOR"

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da yaptığı "Zelenskiy'nin harekete geçmesi gerekiyor, aksi takdirde büyük bir fırsatı kaçıracak" açıklamasına da değinerek, Washington'dan "bir miktar baskı hissettiğini" söyledi. Rusya ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, Amerikan tarafının görüşmelerde sık sık imtiyaz başlıklarını gündeme getirdiğini belirterek, "Bu konu, Rusya'dan ziyade genellikle Ukrayna bağlamında ele alınıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zelenskiy, ABD'nin müzakerelerde aktif rolünü sürdürmesini umut ettiğini belirtti. Avrupa'nın ise son dönemde temasların dışında bırakıldığını ifade eden Zelenskiy, Avrupalı ülkelerin ilerleyen süreçte müzakerelerde daha güçlü ve belirleyici bir rol üstlenmesi için fırsat oluşmasını beklediğini söyledi.

RUSYA-UKRAYNA BAE'DE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Ukrayna ve Rusya, son dönemde ABD'nin arabuluculuğuyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de iki tur görüşme gerçekleştirmişti. Taraflarca yapıcı olarak nitelendirilen temaslarda somut bir ilerleme kaydedilmediği değerlendirilmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

