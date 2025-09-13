Zelenskiy: Çin'i barış için ikna etmeliyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Çin'i, Rusya üzerindeki nüfuzunu barış için kullanmaya ikna etmenin bir yolunu bulmak gerektiğini vurguladı. Bu durumun Amerika, Avrupa ve G7'nin gücüne bağlı olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Putin’in Avrupa, Amerika ve Batı’ya inanmadığını belirtti. Bu nedenle savaş açtığını söyledi. Putin'in, Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle stratejik anlaşmalar yapmaya çalıştığını ifade etti. Paranın yozlaştıracağına ve hoşgörü satın alacağına inandığını dile getirdi. Planının hoşgörü satın almak ve savaşı sürdürmek olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’yı işgal etme hedefinde olduğunu da ifade etti. Bunun, toprak takası ya da ticaret yeniden başlatmakla sona ermeyeceğini belirtti. Rusya’nın savaş makinesinin ancak yakıtı bittiğinde duracağını vurguladı. Putin’in durmasının kaynaklarının gerçekten tükendiğini hissetmesiyle mümkün olacağını ekledi.

Zelenskiy, Batı’nın tavrının önemine dikkat çekti. Rusya'nın, Batı'nın savaşın devam etmesine izin vermeyeceğine inanması gerektiğini söyledi. Sadece Rusya'yı ikna etmenin yeterli olmayacağını belirtti. Putin’in hedefinin, Ukrayna veya başka bir ülkeyi işgal etmek yerine, ekonomik ve sistemsel yapısını korumak olması gerektiğini dile getirdi. Bunun için güçlü bir baskı gerektiğini ifade etti.

Hava sahası güvenliği konusuna da değinen Zelenskiy, ortaklarıyla birlikte hava sahasını güvence altına almak istediklerini belirtti. Rusya'nın hava terörünü durdurmaya zorlanması için çözüm sunmayı amaçladıklarını söyledi. Ukrayna, Polonya ve Romanya’nın Rus tehditlerinden korunmasının önemli olduğunu vurguladı. Avrupa ile entegre ABD sistemleri ve uçakları ile Putin’in savaşının anlamsız hale getirilebileceğini ifade etti.

Zelenskiy, Çin’in rolünü de vurguladı. Çin’i barış için motive etmenin yollarını bulmak gerektiğini belirtti. Moskova'nın hammadde tedarikçisi ve siyasi bağımlısı olarak Pekin'e bağlandığını söyledi. Çin'in savaşsız bir yol izlemeye nasıl motive edilebileceği sorusunu gündeme getirdi.

Rusya’nın izolasyonunun korunmasının önemli olduğunu da ifade etti. Yaptırımlar, gümrük vergileri ve Rus varlıklarına el konulmasının bu amaca hizmet ettiğini ekledi. İlkelerin, siyaset, kültür ve spor alanlarında da geçerli olması gerektiğini vurguladı. Putin’in paranın her şeyi satın alabileceği iddiasının başarısız olması gerektiğini belirtti.

Destek veren ülkelere de teşekkür etti. Savunmayı destekleyen herkese minnettar olduğunu dile getirdi. Barışın, savaşın ortaya çıkardığı her soruya güçlü bir yanıt verme ile sağlanabileceğini ifade etti. Birlikte Putin’in hedeflerini değiştirmelerini sağlamak gerektiğini söyledi.Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır