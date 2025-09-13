HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Zelenskiy: Çin'i barış için ikna etmeliyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çin'in Rusya üzerindeki nüfuzunu barış için kullanması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy: Çin'i barış için ikna etmeliyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Çin'i, Rusya üzerindeki nüfuzunu barış için kullanmaya ikna etmenin bir yolunu bulmak gerektiğini vurguladı. Bu durumun Amerika, Avrupa ve G7'nin gücüne bağlı olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Putin’in Avrupa, Amerika ve Batı’ya inanmadığını belirtti. Bu nedenle savaş açtığını söyledi. Putin'in, Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle stratejik anlaşmalar yapmaya çalıştığını ifade etti. Paranın yozlaştıracağına ve hoşgörü satın alacağına inandığını dile getirdi. Planının hoşgörü satın almak ve savaşı sürdürmek olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’yı işgal etme hedefinde olduğunu da ifade etti. Bunun, toprak takası ya da ticaret yeniden başlatmakla sona ermeyeceğini belirtti. Rusya’nın savaş makinesinin ancak yakıtı bittiğinde duracağını vurguladı. Putin’in durmasının kaynaklarının gerçekten tükendiğini hissetmesiyle mümkün olacağını ekledi.

Zelenskiy, Batı’nın tavrının önemine dikkat çekti. Rusya'nın, Batı'nın savaşın devam etmesine izin vermeyeceğine inanması gerektiğini söyledi. Sadece Rusya'yı ikna etmenin yeterli olmayacağını belirtti. Putin’in hedefinin, Ukrayna veya başka bir ülkeyi işgal etmek yerine, ekonomik ve sistemsel yapısını korumak olması gerektiğini dile getirdi. Bunun için güçlü bir baskı gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy: Çin i barış için ikna etmeliyiz 1

Hava sahası güvenliği konusuna da değinen Zelenskiy, ortaklarıyla birlikte hava sahasını güvence altına almak istediklerini belirtti. Rusya'nın hava terörünü durdurmaya zorlanması için çözüm sunmayı amaçladıklarını söyledi. Ukrayna, Polonya ve Romanya’nın Rus tehditlerinden korunmasının önemli olduğunu vurguladı. Avrupa ile entegre ABD sistemleri ve uçakları ile Putin’in savaşının anlamsız hale getirilebileceğini ifade etti.

Zelenskiy, Çin’in rolünü de vurguladı. Çin’i barış için motive etmenin yollarını bulmak gerektiğini belirtti. Moskova'nın hammadde tedarikçisi ve siyasi bağımlısı olarak Pekin'e bağlandığını söyledi. Çin'in savaşsız bir yol izlemeye nasıl motive edilebileceği sorusunu gündeme getirdi.

Rusya’nın izolasyonunun korunmasının önemli olduğunu da ifade etti. Yaptırımlar, gümrük vergileri ve Rus varlıklarına el konulmasının bu amaca hizmet ettiğini ekledi. İlkelerin, siyaset, kültür ve spor alanlarında da geçerli olması gerektiğini vurguladı. Putin’in paranın her şeyi satın alabileceği iddiasının başarısız olması gerektiğini belirtti.

Destek veren ülkelere de teşekkür etti. Savunmayı destekleyen herkese minnettar olduğunu dile getirdi. Barışın, savaşın ortaya çıkardığı her soruya güçlü bir yanıt verme ile sağlanabileceğini ifade etti. Birlikte Putin’in hedeflerini değiştirmelerini sağlamak gerektiğini söyledi.Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararıTürkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı
Kapalıçarşı'da dikkat çeken görüntü: Özel harekat polisleri böyle beklediKapalıçarşı'da dikkat çeken görüntü: Özel harekat polisleri böyle bekledi

Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Ukrayna zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

e-Devlet'te yeni dönem! Sil baştan değişiyor

e-Devlet'te yeni dönem! Sil baştan değişiyor

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Özel'den ses kaydı iddialarına 'bomba' yorumu!

Özel'den ses kaydı iddialarına 'bomba' yorumu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.