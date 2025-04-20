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Zelenskiy'den açıklama! "Ukrayna ateşkesin Paskalya Bayramı’nın ötesine uzatılmasını önermektedir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Paskalya Bayramı’nda ateşkes kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer gerçek bir ateşkes sağlanırsa, Ukrayna bu ateşkesin 20 Nisan’daki Paskalya Günü’nün ötesine uzatılmasını önermektedir. Bu, Rusya’nın gerçek niyetlerini ortaya koyacaktır" dedi.

Zelenskiy'den açıklama! "Ukrayna ateşkesin Paskalya Bayramı’nın ötesine uzatılmasını önermektedir"
Begüm Özkaynak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Paskalya Bayramı’nda ateşkes kararına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD’nin sunduğu, tam ve şartsız 30 günlük bir ateşkesi öngören teklife, Rusya tarafından 39 gündür yanıt verilmedi. Ukrayna bu teklife olumlu yanıt verirken, Rusya teklifi görmezden geldi" dedi.

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Ukrayna’nın gösterilen tavra göre hareket edeceğini belirten Zelenskiy, "Eğer Rusya şimdi gerçekten tam ve şartsız bir ateşkese samimi bir şekilde katılmaya hazırsa, Ukrayna da buna uygun şekilde hareket edecektir. Rusya’nın eylemlerini yansıtacak şekilde, sessizliğe sessizlikle, saldırılara savunma amaçlı karşılıkla cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.

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"OTUZ GÜN İSE BARIŞA BİR ŞANS VEREBİLİR"

Olası bir ateşkes anlaşmasına değinen Zelenskiy, "Eğer gerçek bir ateşkes sağlanırsa, Ukrayna bu ateşkesin 20 Nisan’daki Paskalya Günü’nün ötesine uzatılmasını önermektedir. Bu, Rusya’nın gerçek niyetlerini ortaya koyacaktır. Çünkü 30 saat manşetler için yeterlidir, ancak güven inşa edecek samimi adımlar için yetmez. Otuz gün ise barışa bir şans verebilir" açıklamasını yaptı.

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"HER RUS SALDIRISI, UYGUN BİR YANITLA KARŞILAŞACAKTIR"

Genelkurmay Başkanlığı raporlarına değinen Zelenskiy, "Şu an itibarıyla, Başkomutanlık raporlarına göre, Rusya’nın taarruz operasyonları cephe hattının çeşitli bölgelerinde devam ediyor ve Rus topçu ateşi azalmış değil. Bu nedenle Moskova’dan gelen sözlere güven yok. Moskova’nın nasıl manipülasyon yaptığını çok iyi biliyoruz ve her şeye hazırlıklıyız. Ukrayna Savunma Kuvvetleri akılcı bir şekilde hareket edecektir. Duruma uygun karşılık verecektir. Her Rus saldırısı, uygun bir yanıtla karşılaşacaktır. Saat 21.30 ve 22.00’de, Başkomutan Oleksandr Syrskyi’den, cephe hattındaki tugay komutanları ve diğer birliklerle yaptığı görüşmelerin ardından belirli yönlerdeki duruma ilişkin ayrıntılı güncellemeleri bekliyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Paskalya Vladimir Zelenskiy ateşkes
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