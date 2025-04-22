HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Zelenskiy'den ateşkes açıklaması! "Ateşkesin ardından her türlü formatta masaya oturmaya hazırız"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile ateşkesin sağlanmasının ardından türlü formatta masaya oturmaya hazır olduklarını açıkladı.

Zelenskiy'den ateşkes açıklaması! "Ateşkesin ardından her türlü formatta masaya oturmaya hazırız"
Begüm Özkaynak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya ile ateşkesin sağlanmasının ardından türlü formatta masaya oturmaya hazır olduklarını açıklayarak, "Ateşkesin ardından çıkmaz sokak olmaması için her türlü formatta masaya oturmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi. Toprak, güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın NATO üyeliği gibi çok sayıda karmaşık konuya dikkat çeken Zelenskiy, "Her şey üzerinde hızlı bir şekilde anlaşmak mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

'KOŞULSUZ ATEŞKES' KONUSU ELE ALINACAK

Zelenskiy; Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya-Ukrayna arasında 'koşulsuz ateşkes' konusunu ele alacağını açıklamıştı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den Ankara Valiliğine yanıt: '23 Nisan yasaklanamaz, Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez'Özgür Özel'den Ankara Valiliğine yanıt: '23 Nisan yasaklanamaz, Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez'
Pendik'te korkutan yangınPendik'te korkutan yangın

Anahtar Kelimeler:
Londra Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy ateşkes zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! Kulübün cebinden en az 20 milyon Euro çıkacak

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! Kulübün cebinden en az 20 milyon Euro çıkacak

Beşik gibi sallanan ilçede tuhaf detay

Beşik gibi sallanan ilçede tuhaf detay

Ankara Valiliği açıklama yaptı: 'CHP'nin mitingi uygun görülmedi'

Ankara Valiliği açıklama yaptı: 'CHP'nin mitingi uygun görülmedi'

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye gelmişler

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye gelmişler

Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.