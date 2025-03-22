HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelenskiy, Donetsk cephesinde konuşlu Ukrayna askeri birliklerini ziyaret etti

Zelenskiy, Donetsk cephesinde konuşlu Ukrayna askeri birliklerini ziyaret etti

22.03.2025 15:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesinde görev yapan Ukraynalı askerler ile bir araya geldiği bildirildi.

Zelenskiy, Donetsk cephesinde konuşlu Ukrayna askeri birliklerini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, ülkesinin Donetsk bölgesini ziyaret etti.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında yoğun çatışmaların yaşandığı söz konusu bölgede Pokrovsk şehri yönünde konuşlu Ukraynalı askerler ile bir araya geldi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Pokrovsk taktik grup komuta merkezinde incelemelerde bulunan Zelenskiy, cephedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Buradaki insansız hava aracı (İHA) birliklerinde incelemelerde bulunan Zelenskiy, daha sonra Ukrayna ordusunun 59. Mekanize Tugayı'na bağlı İHA birliklerinde görevli askerler ile de bir araya geldi.

Zelenskiy, ziyaret ettiği noktalarda görevli bazı askerlere devlet nişanı takdim etti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Samsun'da kumarla mücadele: 2 farklı adreste operasyonSamsun'da kumarla mücadele: 2 farklı adreste operasyon
Ali Babacan’dan Saraçhane ziyareti! Erdoğan’a çağrı yaptıAli Babacan’dan Saraçhane ziyareti! Erdoğan’a çağrı yaptı
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeşilçam efsanesinden acı haber! Filiz Akın hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Filiz Akın hayatını kaybetti

Piyasadaki hareketliliğin bilançosu ağır oldu!

Piyasadaki hareketliliğin bilançosu ağır oldu!

30 Büyükşehirde çarpıcı anket sonuçları! O parti 16 ilde önde: 1 parti ise...

30 Büyükşehirde çarpıcı anket sonuçları! O parti 16 ilde önde: 1 parti ise...

CHP'nin kurultay kararı sonrası MHP'den çıkış: "Yok hükmünde olur!"

CHP'nin kurultay kararı sonrası MHP'den çıkış: "Yok hükmünde olur!"

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Gizli tanığın 'Dilek İmamoğlu' iddiasına tepki göstermiş

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Gizli tanığın 'Dilek İmamoğlu' iddiasına tepki göstermiş

CHP yarın 81 ilde ön seçime gidiyor! Tek aday İmamoğlu

CHP yarın 81 ilde ön seçime gidiyor! Tek aday İmamoğlu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.