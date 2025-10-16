HABER

Yolun ortasına ağlar kurdular! Nedeni şaşırttı... Rus ordusu füze ve İHA yağdırırken Ukrayna'da dikkat çeken görüntüler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya 37 füze ve 300'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi. Öte yandan Ukrayna'da cephe hattından ilginç fotoğraflar da geldi. Ukraynalı askerler savaşın kilit noktalarından Donetsk'te ağ kurarken kameralara yansıdı. Ağların nedeni dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 37 füze ve 300'ün üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) ülkesine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin gece saatlerinde Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun, Vinnitsa, Sumi ve Poltava bölgelerinde sivil ve enerji altyapılarını hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, saldırıda 37 füze ve 300'den fazla İHA kullanıldığını ifade etti.

Zelenskiy, saldırılarda Çernigiv bölgesindeki kargo binası ile Harkiv bölgesinde Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait binanın hedef alındığını ve yaralıların olduğunu aktardı.

Rusya'nın son dönemde Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdığına dikkati çeken Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya'ya baskı kurulması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin dünyanın söylediği her şeye karşı sağır, bu yüzden hala anlayabildiği tek dil baskı dilidir." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNALI ASKERLERDEN DRON ÖNLEYİCİ AĞLAR

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki cephe kasabası Kostiantynivka'da bir yolun üzerine kurulan ağlar dikkat çekti.

Ukraynalı askerlerin 19 Eylül'de ağ kurarken çekilen fotoğraflarını Reuters paylaştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 24. Mekanize Tugay'ın kurduğu ağların drone önleyici ağlar olduğu belirtildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 24. Mekanize Tugay'ın kurduğu ağların drone önleyici ağlar olduğu belirtildi.

