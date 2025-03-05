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Zelenskiy duyurdu! "Yakın gelecekte hazır olacak"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.03.2025 20:23
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme planının üzerinde çalıştıklarını belirten Zelenskiy "Yakın gelecekte hazır olacak." ifadesini kullandı.

Zelenskiy duyurdu! "Yakın gelecekte hazır olacak"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştüğünü belirtti.

"YAKIN GELECEKTE HAZIR OLACAK"

Geçen hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya ilişkin Golob'a bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Adil ve sürdürülebilir bir barışı sağlamak için ilk adımların atılacağı bir plan hazırlıyoruz. Üzerinde hızla çalışıyoruz. Yakın gelecekte hazır olacak. Avrupa'nın, 'Yakın gelecekte hazır olacak' ifadesini kullandı.savaşı sona erdirme ve güvenliği garanti altına almak konusunda ortak bir vizyonu var. (Plan) Ukrayna ve ABD ile birlikte gelecekteki müzakerelerin masasında olmalı."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna zelenskiy
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