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Zelenskiy, "Elbette şu an her şey açıklanamaz" deyip duyurdu: "Talimatı ben verdim"

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'da bir araya geleceği Barış zirvesine sayılı saatler kala Ukrayna, Rus bombardıman uçaklarını vurduğunu duyurmuştu. Yapılan açıklamada, 40'tan fazla uçağın yandığı belirtilirken, Zelenskiy'den saldırıya ilişkin paylaşım geldi. Zelenskiy paylaşımında, "Elbette, şu anda her şey açıklanamaz, ancak bunlar şüphesiz tarih kitaplarına geçecek Ukrayna eylemleridir" dedi.

Zelenskiy, "Elbette şu an her şey açıklanamaz" deyip duyurdu: "Talimatı ben verdim"
Begüm Özkaynak

Geçtiğimiz saatlerde Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) dronları kitlesel saldırıda 40'tan fazla Rus uçağını vurmuştu. Saldırıyla ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna Güvenlik Servisi'ne kamuoyunu operasyonun açıklanabilecek ayrıntıları ve sonuçları hakkında bilgilendirmeleri talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

"TALİMATI BEN VERDİM"

Zelenskiy Rusya'ya yönelik saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Maliuk bugünkü operasyonla ilgili bir rapor sundu. Kesinlikle mükemmel bir sonuç. Yalnızca Ukrayna tarafından elde edilen bir sonuç. Planlamanın başlangıcından etkili bir şekilde yürütülmesine kadar geçen bir yıl, altı ay ve dokuz gün. En uzun vadeli operasyonumuz. Operasyonu hazırlayan personelimiz zamanında Rus topraklarından çekildi. General Maliuk'a Ukrayna'nın bu başarısı için teşekkür ettim. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne kamuoyunu operasyonun açıklanabilecek ayrıntıları ve sonuçları hakkında bilgilendirmeleri talimatını verdim. Elbette, şu anda her şey açıklanamaz, ancak bunlar şüphesiz tarih kitaplarına geçecek Ukrayna eylemleridir. Ukrayna kendini savunuyor ve bunda haklı – Rusya’nın bu savaşı bitirme gerekliliğini hissetmesini sağlamak için her şeyi yapıyoruz. Savaşı başlatan Rusya’dır, savaşı bitirecek olan da Rusya olmalıdır. Zafer Ukrayna’nın olsun!

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Rusya Ukrayna drone uçak Rusya Ukrayna savaşı
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