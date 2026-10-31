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Zelenskiy Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Balat’ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Zelenskiy ve Patrik Bartholomeos, kameraların karşısına geçerek basın mensuplarına görüntü verdi

Zelenskiy Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Balat’ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret etti.

Zelenskiy Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ni ziyaret etti 1

ZELENSKİY'DEN FENER RUM PATRİĞİNE ZİYARET

Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Zelenskiy ve Patrik Bartholomeos, kameraların karşısına geçerek basın mensuplarına görüntü verdi. Ukrayna lideri, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında patrikhaneden ayrıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Zelenskiy Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi
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