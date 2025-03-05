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Zelenskiy ile Scholz arasında kritik görüşme

05.03.2025 18:03
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Olaf Scholz'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy ile Scholz arasında kritik görüşme

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda Ukrayna'daki askeri ve insani durumu değerlendirerek, ‘Ukrayna'da adil bir barış’ hakkında görüş alışverişinde bulundu.

MUTABIK KALDILAR

Scholz görüşmede, Zelenskiy'nin en kısa sürede müzakerelere başlama isteğini memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, Almanya'nın Ukrayna ile sarsılmaz dayanışmasının süreceğini belirtti.

İki lider, ateşkesin bir an önce başlaması ve Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın liderlik rolünün önemine dair mutabık kaldı.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Ukrayna zelenskiy
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