Zelenskiy'in "İstifaya hazırım" çıkışına Türkiye'nin ilk yanıtı çok konuşulur! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti: "Resmi duruşumuz bu"

Rusya-Ukrayna savaşında barış umutlarının yeşerdiği son günlerde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Riyad'da Rusya ile ABD arasında Ukrayna'sız gerçekleşen Ukrayna görüşmeleri sırasında Ukrayna lideri Zelenskiy ise Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyordu. ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'i "seçim yapmayan bir diktatör" olmakla suçlamıştı. Dün akşam Zelenskiy'den gelen "Görevi bırakmaya hazırım" çıkışı üzerine Türkiye'den de geniş yankı uyandıracak bir mesaj geldi.

PUTİN'LE KONUŞTUKTAN SONRA SAVAŞ YORUMU

Geçtiğimiz günlerde Rusya-Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli" demişti.

Trump ayrıca yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşta ABD'nin Ukrayna için 350 milyar dolar harcadığını belirttiği konuşmasında, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı kastederek, "Çünkü aptal ve beceriksiz bir başkan ve yönetim vardı." ifadesini kullanmıştı.

ABD'NİN KİEV'DEN TALEPLERİ

Ukrayna ile bir anlaşmaya "oldukça yakın" olduklarını ve şimdiye kadar yaşananların "korkunç bir durum" olduğunu söyleyen Trump, Kiev yönetiminden ABD'nin isteklerini sıraladı. Donald Trump, "Kıymetli mineralleri ve petrol istiyoruz, bulabildiğimiz her şeyi." sözlerini ekledi.

ZELENSKİY'E: SEÇİM YAPMAYAN BİR DİKTATÖR

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i hedef aldığı sosyal medya paylaşımı da konuşulmaya devam ediyor. Bu paylaşımda ABD Başkanı, Zelenskiy için "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" demişti.

ZELENSKİY'İN"İSTİFAYA HAZIRIM" MESAJI GÜNDEM OLDU

Trump'ın tüm bu çıkışları üzerine gözler Kiev'e çevrilirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün akşam imza attığı çıkışla gündeme oturdu. Ukrayna'da barışın sağlanması için devlet başkanlığı görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, eğer böyle bir imkan varsa "NATO üyeliği" karşılığında istifa edebileceği mesajını verdi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerine Ukrayna'nın yanı sıra, ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin katılması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA SES GETİRECEK

Savaşın başından bu yana barış için etkin rol üstlenen Türkiye'nin yorumu merak edilirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çarpıcı bir mesaj verdi. Fidan, ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın Ukrayna'nın NATO'ya katılma konusundaki ABD yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin soruya Fidan, "Önceki yönetimin de Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından yana olup olmadığından emin değilim. O nedenle bu konuda yeni bir politika olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

UKRAYNA'NIN OLASI NATO ÜYELİĞİ

Fidan, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine ilişkin, bu konuyu Avrupalı ortakları ve Ukraynalı dostları ile görüştüklerini, Ukrayna'nın sadece NATO üyesi olma uğruna değil, ülkesinin güvenliğini garanti altına almak için de bunu talep ettiğinin anlaşılması gerektiğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DA AÇIKLADIĞI RESMİ DURUŞUMUZ BU"

Türkiye'nin Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine yaklaşımı hakkında Fidan, "NATO üyesi olmak istemelerine bir şey demeyiz ama çok gerçekçi olmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) da açıkladığı resmi duruşumuz bu." ifadelerini kullandı.

(AA)