HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Görüşmede diplomatik çalışmaların tüm önemli yönlerini ele aldıklarını belirten Zelenskiy, birçok alanda görüşlerinin örtüşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Zelenskiy, ABD ve Rusya ile gerçekleştirilecek bir sonraki üçlü müzakerelerin hazırlıkları ile tarafların pozisyonlarındaki olası değişiklikler hakkında güncel bilgileri Rutte’ye aktardığını kaydetti.

Görüşmede ülkenin enerji durumunun ve ‘Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi’ (PURL) girişimi kapsamındaki çalışmalara devam edilmesinin öneminin de masaya yatırıldığını belirten Zelenskiy, PURL aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına yatırım yapan tüm Avrupa ülkelerine minnettar olduğunu vurgulayarak Rutte'ye desteği için teşekkür etti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İftarı ballı ve limonlu suyla açın! Kan şekerini dengeliyorİftarı ballı ve limonlu suyla açın! Kan şekerini dengeliyor
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandıUyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.