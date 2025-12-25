Zelenskiy'nin Noel dileği gündem oldu! 'İnşallah ölür'

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yıllardır devam ederken taraflar henüz barışa yaklaşabilmiş değil. Zelenskiy, yaklaşan Noel için ulusa sesleniş konuşmasında Putin için dikkat çeken ifadelerde bulundu.

'İNŞALLAH ÖLÜR'

Zelenskiy’nin “Bugün hepimiz tek bir hayali paylaşıyoruz. Hepimiz için tek bir dileğimiz var: O ölsün” sözleri, uluslararası kamuoyunda Putin’e gönderme olarak yorumlandı.

20 MADDELİK BARIŞ PLANINA YANIT BEKLENİYOR

Zelenskiy’nin açıklamaları, Ukrayna ve ABD’li yetkililer tarafından hazırlanan ve Moskova’ya iletilen güncellenmiş 20 maddelik barış planının gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Söz konusu planda, cephe hattının mevcut sınırlar boyunca dondurulması, Ukrayna’da seçimlerin yapılması gibi maddeler yer alıyor.

Nefes'te yer alan habere göre, Zelenskiy, Rusya’dan çarşamba akşamına kadar yanıt beklediklerini söyledi. Kremlin ise Rusya Devlet Başkanı Putin’in plan hakkında bilgilendirildiğini doğruladı ancak ayrıntı vermedi.

Plan kapsamında Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde anlaşmanın imzalandığı tarihteki askeri konuşlanma hattının fiili temas hattı olarak kabul edilmesi öngörülüyor. Ayrıca çatışmaları sona erdirmek amacıyla kuvvetlerin yeniden konuşlandırılmasını ve olası özel ekonomik bölgelerin sınırlarını belirleyecek bir çalışma grubunun kurulması planlanıyor.

EN ZOR BAŞLIK: TOPRAK MESELESİ

Zelenskiy, toprak meselesinin müzakerelerdeki “en zor başlık” olduğunu belirterek, bu konunun devlet liderleri düzeyinde ele alınacağını söyledi.

Diplomatik girişimler sürerken, Rus ordusu doğu cephesinde ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna ordusu, ağır çatışmaların yaşandığı Siversk kentinden askerlerini geri çektiğini ve bunun askerlerin hayatını korumak amacıyla yapıldığını açıkladı. Rusya’nın bölgede insan gücü açısından üstünlüğe sahip olduğu belirtildi.