Zelenskiy: "Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Ukrayna’ya yıllık maliyeti 120 milyar dolar"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy toplantıda, "Partnerlerimizden, NATO’nun Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programı için 2 milyar dolardan fazla yardım aldık. Ekim ayında ilave bir fon alacağız ve sanırım 3,5 hatta 3,6 milyar dolar olacak" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, NATO'nun öncülüğündeki PURL mekanizması çerçevesinde teslim alınacak ABD üretimi silahlara da değinerek, "Bu pakette kesinlikle Patriot füzeleri ve Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) sistemi için füzeler bulunacak" şeklinde konuştu.

Zelenskiy açıklamasında ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Ukrayna için yıllık maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu belirterek, 2026 yılı için savunma bütçesi denkleştirmenin zorluğuna değindi. Zelenskiy, "Ukrayna’nın bütçesi 60 milyar doları karşılıyor. Önümüzdeki yıl için bir 60 milyar dolara daha ihtiyacımız olacak, umarım bu savaşı bitireceğiz. Her halükarda ‘A planı’ bu savaşı sonlandırmak, ‘B planı’ ise 120 milyar dolar bulmak ve bu gerçekten büyük bir zorluk" dedi.

Zelenskiy, ekibinin ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalar sürdürdüğünü de açıklayarak, bunun gelecek hafta ABD’nin New York şehrindeki temasları sırasında olabileceğini söyledi. Zelenskiy, "Ekiplerimiz, bunu mümkün kılmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

AP Başkanı Metsola açıklamasında, Rusya’nın saldırılarının şiddetini artırdığına dikkat çekerek, "Geçtiğimiz hafta Kiev’deki hükümet binasını ve ABD delegasyonu binasını hedef aldılar. Ayrıca Rus insansız hava araçları, Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal etti. Rus emperyalizmi ve saldırganlığının bedelini, masum insanlar, masum Ukraynalılar ödemeye devam ediyor. Fakat buradan vereceğim mesaj şu: Sizi Avrupa’nın Ukrayna’ya verdiği destekten asla vazgeçmeyeceği konusunda temin ederim" dedi.

Metsola, Avrupa Birliği’nin (AB) ayrıca güçlü yaptırımlar yoluyla Rusya’nın savaş kabiliyetini zayıflatmaya devam edeceğini ve halihazırda 19’uncu yaptırım paketi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü söyledi. Metsola, aynı zamanda AB’nin Rus petrolü kullanımına tamamen son vermeyi hedeflediğini hatırlattı.

Metsola, basın toplantısının soru cevap kısmında Ukrayna’nın AB’ye üyeliği konusunda aleyhte tavır alan Macaristan ve Slovakya’nın ikna edilmesi konusunda yapabilecek bir şey olup olmadığına ilişkin bir soru aldı. Metsola soruya, "Bunun yerine, tüm üyeler olarak birlikte bu zamana kadar neler başardığımıza odaklanmak isterim. Eğer biri bana bundan 5 yıl önce komşularımızdan biri saldırgan bir şekilde bir ortak ve müttefikimizi işgal edip kıtamızın güvenliğini tehdit ettiğinde buna ilişkin 18 yaptırım paketi kabul etmeyi başarır mıyız diye sorsaydı, bunun mümkün olabileceğine inanmazdım. Fakat işte buradayız ve başardık. Bunu tüm ülkelerin katılımıyla yaptık" şeklinde cevap verdi.

AB’nin genişlemesinin liyakat esaslı ve kriterlere bağlı bir süreç olduğunu söyleyen Metsola, "Sizi temin etmek isterim ki, Avrupa Parlamentosu’ndaki çoğunluğun görüşü, Ukrayna’nın AB’de hak ettiği yeri alması gerektiği yönündedir. Bunun için ilk faslın açılması ve tüm müzakere ve görüşmelerin gerçekleşmesi yönündeki çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır