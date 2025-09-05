Zelenskiy: "Slovakya, Ukrayna'nın AB yolundaki ilerleyişini destekliyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın batısındaki Ujgorod şehrinde Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fico ile görüşmenin ardından Zelenskiy, "Anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu diyaloğun var olması önemli. Bunu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, "Kendisine dün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığımız görüşme, Gönüllüler Koalisyonu liderleriyle barışı ilerletmek, Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak ve Avrupa'nın güvenlik mimarisi üzerine yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verdim. Slovakya da kenarda kalmayacaktır. Başbakan bana Çin'de gerçekleştirdiği temaslardan söz etti. Ayrı ve önemli bir konu da Avrupa'nın enerji alanındaki bağımsızlığıydı. Avrupa'da tıpkı Rus gazı gibi Rus petrolünün de bir geleceği yoktur" dedi.

Zelenskiy, Fico ile yaptığı görüşmede Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin de tartışıldığını belirterek, "Slovakya, Ukrayna'nın AB yolundaki ilerleyişini destekliyor. Bu son derece önemlidir. Ayrıca, Ukrayna ve Moldova'nın AB üyeliği yolunda birlikte ilerlemeye devam etmesi görüşünü paylaşıyoruz" dedi.

"FİCO İLE ENERJİYE İLİŞKİN MESELELERİ GÖRÜŞTÜK"

Ukraynalı lider, ana konusunu enerji güvenliği ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin konuların oluşturduğu görüşme sonrasındaki basın toplantısında, Ukrayna'nın Slovakya'ya petrol ve doğalgaz tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi. Zelenskiy, Ukrayna'nın geçtiğimiz ay içerisinde Macaristan ve Slovakya'nın başlıca petrol tedarik kanalı olan Druzhba boru hattını defalarca hedef almasından sonra gelen görüşmenin ardından, "Slovakya Başbakanı Fico ile enerjiye ilişkin meseleleri görüştük. Rus gazı veya Rus petrolü olmadığı sürece, Slovakya'ya petrol ve gaz tedarik etmeye hazırız. Çünkü savaş halindeyiz. Meselenin özü bu" şeklinde konuştu. Zelenskiy ayrıca Rus enerjisine birçok alternatif bulunduğunu ve bu yönde çalışmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Rus saldırılarının yol açtığı zorluklar olmasaydı, bu alanda Slovakya ile işbirliği yapabilirdik. Enerji sistemimize yönelik Rus saldırılarından önce yılın her döneminde enerji fazlamız vardı. Saldırılar olmasaydı birlikte çalışmayı sürdürürdük" dedi.

"SLOVAKYA KÜÇÜK BİR ÜLKE"

Slovakya Başbakanı Fico ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile farklı görüşleri olduğunu fakat bunun işbirliğine engel olmadığını belirtti. Slovak lider, Hem Ukrayna ve Slovakya'nın kendi çıkarlarını koruma hakkı olduğunu fakat bunu başkalarının çıkarları pahasına yapamayacaklarını söyledi. Fico, "Kendi ulusal çıkarlarınızı koruma hakkına sahipsiniz fakat bu hakka biz de sahibiz" diye konuştu.

Fico, Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunda bir an önce bir çözüm bulmasını desteklediklerini de ifade ederek, "Fakat, Slovakya küçük bir ülke ve bu konuda belirleyici bir rol üstlenemez. Diğer yandan, ateşkese ve barışa gidecek tüm girişimleri destekliyoruz" dedi.

Fico, geçtiğimiz salı günü Çin'deki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmiş ve ülkesinin enerji alt yapısına yönelik saldırılara şiddetle tepki gösterdiğini ifade etmişti. Fico, bu konuyu 5 Eylül'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde gündeme getireceğini açıklamıştı.

