Zelenskiy sosyal medyadan duyurdu! "Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Zelenskiy, Kiev bölgesindeki Buça kentinin Rus ordusundan geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, “Dünya, Rus işgalinin ne olduğunu gördü. Sokaklarda öldürülen insanlar, işkence gören insanlar. Sıradan evlerin avlularında bulunan mezarlar. Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor. Ukrayna'yı savunan tüm halkımıza sonsuz şükran” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır