HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelenskiy sosyal medyadan duyurdu! "Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor"

Zelenskiy sosyal medyadan duyurdu! "Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor"

31.03.2025 17:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın kendi halkının yaşamı için mücadele verdiğini söyledi.

Zelenskiy sosyal medyadan duyurdu! "Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Zelenskiy, Kiev bölgesindeki Buça kentinin Rus ordusundan geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, “Dünya, Rus işgalinin ne olduğunu gördü. Sokaklarda öldürülen insanlar, işkence gören insanlar. Sıradan evlerin avlularında bulunan mezarlar. Ukrayna, kendi halkının yaşamı için mücadele veriyor. Ukrayna'yı savunan tüm halkımıza sonsuz şükran” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşımEkrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım
Diyarbakır’da bir kadın evinde ölü bulunduDiyarbakır’da bir kadın evinde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe derbisi öncesi, G.Saray'dan olay açıklamalar!

F.Bahçe derbisi öncesi, G.Saray'dan olay açıklamalar!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.