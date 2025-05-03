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Zelenskiy, Ukrayna ordusunun iki Rus savaş uçağını vurduğunu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun insansız deniz araçları kullanarak son 24 saatte iki Rus savaş uçağını vurduğunu açıkladı.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun iki Rus savaş uçağını vurduğunu açıkladı

Zelenskiy gece paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşında son bir günde yaşanan önemli gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Ukrayna ordusunun, insansız deniz araçları kullanarak Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'da son bir gün içerisinde iki savaş uçağı vurduğunu kaydeden Zelenskiy, "Askeri depolar da yok edildi." ifadesini kullandı.

ATEŞKES MESAJI VERDİ

Zelenskiy, Rusya'nın hazır olması durumunda kısa süre içerisinde 30 günlük ateşkesin sağlanmasını desteklediklerini söyledi.

Rusya'nın ülkesine yönelik her gün yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini anlatan Zelenskiy, aynı zamanda cephe hattında da ağır çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzatmaya çalıştığını savunarak, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların hazırlandığını aktardı.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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