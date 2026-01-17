"Zengin olacaksın" sözlerine inandı! Babasının hesabından 1,5 milyon TL kredi çekti

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.G. isimli çocuk sosyal medya üzerinden M.E.G. isimli bir kişiyle tanıştı. Birkaç gün sohbet ettikten sonra kripto üzerinden para kazanmak için para istedi. Kazancın yüksek olduğunu ve "Zengin olacaksın" sözleriyle çocuğu kandıran M.E.G. isimli şahıs çocuğu ikna ederek babasının hesabından kredi çekmesini istedi.

DOLANDIRICILARA İNANDI BABASININ HESABINDAN 1.5 MİLYON TL'LİK KREDİ ÇEKTİ

Dolandırıcının yönlendirmesiyle gizlice babasının telefonundan hesaplarına giren çocuk babasının hesabından 1 milyon 500 bin lira kredi çekip yine dolandırıcının yönlendirmesiyle parayı şahsın hesabına gönderdi. Kısa sürede kazanç sağlayacağını bekleyen çocuk M.E.G. isimli şahsa ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak yine ailesinden habersiz polise giderek başvuruda bulundu.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYAN ÇOCUK İHBAR ETTİ

Çocuğun ihbarı üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çocuktan aldığı bilgiler doğrultusunda geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı. Asayiş ekipleri, araştırmalar çerçevesinde kimliğini tespit ettiği M.E.G. isimli şahsın aynı yöntemle 4 farklı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiğini de belirledi.

Teknik ve giziksel olarak yapılan takipler sonucu şahsın saklandığı ikameti bulan asayiş ekipleri adrese yönelik gerçekleştirdiği operasyonda M.E.G. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır