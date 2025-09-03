HABER

Zerdeçal tansiyonu yükseltir mi? Zerdeçalın tansiyona etkisi

Hint safranı adı ile de bilinen zerdeçal, Güneydoğu Asya Bölgesi'ne özgü olan, çok yıllık, otsu, rizomlu bir bitkidir. Bu bitkiden elde edilen toz zerdeçal; yemeklerde, çorbalarda ve salatalarda kullanılır. Hem içine girdiği tarife lezzet katan hem de çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği bilinen zerdeçal, bitki halinin kök sapından elde edilerek hazırlanır.

Ferhan Petek

Zencefil familyasından olan zerdeçal bitkisi, içeriğinde kurkumin bileşiği barındırmaktadır. Sağlık bakımından son derece faydalı olan zerdeçal, Hindistan yarımadasında çok fazla kullanılan ve tüketilen bir baharat türünün de adıdır. Cilt hastalıklarından karaciğer sorunlarına birçok farklı konuda insan sağlığını destekleyici olan zerdeçal ayrıca girdiği tüm tariflere de lezzet katıcı özelliği ile çok tercih edilir.

Anavatanın Güneydoğu Asya olarak kabul edildiği zerdeçal baharatı ve bitkisi; enfeksiyonlarla mücadele etme, sindirim sorunları, cilt problemleri gibi birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. Hem tüketerek hem de sorun yaşanan bölgeye direkt olarak sürülerek kullanılabilen zerdeçal baharatı farklı tadı ile birçok kişinin damak tadına da hitap etmektedir.

Besin değeri açısından da son derece zengin olan zerdeçalın 1 çorba kaşığı kadar miktarında 20 kalori, 2 gram lif, 0.31 gram yağ, 6 gram karbonhidrat, 0.3 gram kadar şeker bulunmaktadır. Günlük manganez gereksiniminin % 26’sını karşılamaya yarayan zerdeçal ayrıca potasyum ihtiyacının %5’ini, demir gereksiniminin % 16’sını da karşılamaktadır.

Zerdeçal tansiyonu yükseltir mi?

Zerdeçalın kan basıncını düşürme özelliği bulunmaktadır. Kan basıncını düşürdüğü için antihipertansif ilaçlar ile birlikte ek bazı durumlara yol açabilmektedir. Yüksek tansiyon sorunu olan kişiler ya da yüksek tansiyon hastaları zerdeçalı kesinlikle doktor kontrolünde bazı durumlarda tedavi sürecini destekleyici doğal takviye olarak kullanabilirler.

Tansiyonu yükseltici değil düşürücü etkisi bulunan zerdeçal, her ne kadar doğal bir tedavi destekleyici olarak kabul edilse de düzenli kullanımdan önce mutlaka doktora danışılması gerekmektedir. Aksi takdirde özellikle tansiyon sorunu yaşayan kişiler için ciddi problemlere neden olabilmektedir.

Zerdeçalın tansiyona etkisi nedir?

Besin değeri oldukça yüksek olan zerdeçal, vücuttan iltihabı atmada da etkili bir baharattır. Eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olan dikkat geliştirici etkisi bulunan zerdeçalın diğer bazı faydaları şu şekildedir:

  • Egzama, akne, sedef gibi hastalıkları ve çeşitli cilt sorunlarını gidermeye yardımcı olmaktadır.
  • Hafızayı geliştirici etkisi vardır.
  • Karaciğerin işlevini iyileştirerek toksinlerden arınmasını sağlar.
  • Damar sağlığını destekler.
  • Kalp hastalıklarına karşı vücudu destekler.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Serbest radikallerin nötralize edilmesine yardımcı olur.
  • Depresyon etkilerini azaltır.
  • Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.
  • Kan şekerini dengelemede yardımcı olur.
  • Şişkinlik ya da gaz gibi sindirim temelli problemlere karşı koruyucu etkisi vardır.
  • Solunum yolundan kaynaklı olan bazı semptomların azalmasına yardımcı olur.

Kurkumin, antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri bulunan zerdeçal baharatı bu özellikleri sayesinde tip 1 ve tip 2 diyabet konusunda vücudu koruyucu etkiye sahiptir. İnsülin direnci yüksek kan şekeri ve kanda bulunan yüksek yağ seviyeleri de dahil olacak şekilde diyabet hastalığına katkısı olan birçok etkeni vücuttan temizleyebilir.

Lezzetli bir baharat olan ve birçok yemeğe ve salataya tat katan zerdeçal, sadece tadı ile değil insan sağlığına olan faydaları ile de bilinmektedir. Tansiyonu yükseltici etkisi olduğu düşünülse de aslında zerdeçal tansiyonu düşürme etkisine sahip olan baharatlar arasında yer almaktadır.

