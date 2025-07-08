Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan tepki: "Göreve geldiği günden bu yana yolsuzlukla mücadele ediyor"

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti.

Tutdere ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest kalırken Zeydan Karalar için tutuklama kararı çıkmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karara tepki gösterdi.

"BAŞKA HESAPLAR DEVREDEDİR"

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zeydan Karalar Adana’dır, Adana Zeydan Karalar! 11 yıl önceye dayanan bir iddia, çelişkili bir ifadeye dayanarak bugün tutuklamaya gerekçe yapılıyorsa, burada hukuk değil; başka hesaplar devrededir. Biz yargılamaya karşı değiliz. Ama adil, bağımsız ve tarafsız bir yargı istiyoruz. Çünkü hukuk, zamana ya da siyasete göre eğilip bükülemez. Zeydan Karalar halkın iradesidir. Nokta! Adanalının gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanıdır ve göreve geldiği günden bu yana yolsuzlukla mücadele eden bir isimdir" dedi.

(DHA)