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Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi... İfadesi ortaya çıktı: Tanımıyorum!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul’a getirilerek ikinci kez sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolü sonrası Karalar ve Tutdere, İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Öte yandan Adana Belediye Başkanı Karalar'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi... İfadesi ortaya çıktı: Tanımıyorum!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü ’yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Karalar ve Tutdere başta olmak üzere 13 kişi sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.

Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi... İfadesi ortaya çıktı: Tanımıyorum! 1

İKİ BAŞKAN DA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Karalar ve Tutdere, sorgu sonrası İstanbul’da Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrol sırasında çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi... İfadesi ortaya çıktı: Tanımıyorum! 2

KARALAR VE TUTDERE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrolü sonrası Karalar ve Tutdere, İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi... İfadesi ortaya çıktı: Tanımıyorum! 3

ZEYDAN KARALAR'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Karalar ifadesinde, "Belediyenin tüm ihaleleri şeffaf ve denetlenebilir olarak gerçekleştirildi. Sayıştay ve Mülkiye müfettişleri sık sık denetim yaparlar. Bu denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmamıştır. Bu soruşturma tamamen siyasi bir soruşturmadır." dedi.

Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi... İfadesi ortaya çıktı: Tanımıyorum! 4

“BU SORUŞTURMA TAMAMEN SİYASİDİR"

Habertürk'te yer alan habere göre; Karalar "Bana sormuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş isimli şahsı medyadan ismen duydum. Bu şahısla herhangi bir tanışıklığım yoktur. Yukarıda bana okunan kişilerden hiçbirisi ile herhangi bir ticari ilişkim ve borç alacak ilişkim olmamıştır. Bu soruşturma tamamen siyasi bir soruşturmadır. İddia edilenlerin, iddiaların tamamı gerçekdışıdır” ifadelerini kullandı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zeydan Karalar Gözaltı Belediye başkanı Abdurrahman Tutdere
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