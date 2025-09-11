HABER

Zeytinburnu'nda hastane bahçesinde silahlı saldırı!

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin bahçesine gelen motosikletli iki şüpheli, takip ettikleri husumetlilerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişinin yaralandığı öğrenilirken ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin çalışması sürüyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane bahçesine motosiklet ile gelen 2 şüpheli, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu öne sürülen bir kişiye silahlı saldırı düzenledi.

ATEŞ AÇIP MOTOSİKLETLE KAÇTILAR!

Şüpheliler ateş açtıktan sonra geldikleri motosiklet ile kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ederken saldırının ardından kaçan şüpheliler Beyoğlu'nda yakalandı.

(DHA)

