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Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga

kadir.gunduz kadir.gunduz
31.03.2025 16:28
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Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 7 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga

Olay, dün öğlen saatlerinde Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen 10 kişiden oluşan iki grup arasında bıçak silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada D. B. elindeki silahla kalabalığa doğru 10 kez ateş etti. Kavgada M.D., S.B., S.B., bıçakla, M.Y, silahla yaralanırken, N.Y. T.Ö., B.Y., de darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerinde 4 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu kavga
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