HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Zeytinburnu'nda park yeri dehşeti: "Sudan sebepten öldürüldü"

İçerik devam ediyor

Zeytinburnu'nda 2 grup arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Sedat Arıkan hayatını kaybederken ağabeyi Sinan Arıkan ise yaralandı. Öte yandan olay nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'daki olay, saat 15.30 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz Cuma günü Sedat Arıkan ile Nadir K. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay çevredeki esnafların araya girmesiyle son buldu.

ABİ VE KARDEŞİNE ATEŞ ETTİ

İki taraf arasında tekrar çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgaya Sedat Arıkan'ın ağabeyi Sinan Arıkan ve Nadir K.'nin yakını İbrahim K.'de dahil oldu. Olayda Nadir K. belinden çıkardığı silahla Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan'a ateş etti.

Zeytinburnu nda park yeri dehşeti: "Sudan sebepten öldürüldü" 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada ağır yaralandığı belirlenen Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Sedat Arıkan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedat Arıkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karışan Nadir K. ve yakını İbrahim K. gözaltına alındı. Yaşanan silahlı kavga anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Zeytinburnu nda park yeri dehşeti: "Sudan sebepten öldürüldü" 2

'PARK YERİ YÜZÜNDEN'

Kavganın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Burak Ereyatan, "İlk olay Cuma günü saat 17.00 gibi oldu. Olay park yüzünden meydana geldi. Ölen kardeşimiz neden oraya park ediyorsun davası yaptı. Sudan sebeplerden dolayı kaynaklanan olaylar. Bugün de saat 15.00 gibi Sedat'ın ağabeyini alıp diğer dükkandaki arkadaşları darbetmesi sonucu olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Zeytinburnu nda park yeri dehşeti: "Sudan sebepten öldürüldü" 3

'SİLAHI GÖRÜNCE GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIM'

Kavgayı ayırmaya çalışan Ali Solmaz ise, "Kavga ettiklerini gördüm ben. Kavgayı ayırmaya gidiyordum. O sırada arkadan Nadir ağabey geldi, elinde silahla. Silahı görünce geri çekilmek zorunda kaldım. Esnaflar girdi araya ayırmaya çalıştı. Silahla vurmaya çalıştı. Bir kişiyi bacağından vururken gördüm. O sırada ben arkamı döndüğümde Sedat ağabey de vefat etti galiba orada.

Zeytinburnu nda park yeri dehşeti: "Sudan sebepten öldürüldü" 4

Üzgünüz, böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz. Zeytinburnu gibi bir yere yakışan şeyler değil bunlar. Gereksiz yere bir can gitti. Esnaf geldi, nadir ağabeyi gelir çekip elinden silahını aldılar. Ondan sonra polis ve ambulans geldi. Alıp götürdüler, sonra başka bir ambulans geldi öbür yaralıyı götürdü" dedi.

Zeytinburnu nda park yeri dehşeti: "Sudan sebepten öldürüldü" 5

Zeytinburnu nda park yeri dehşeti: "Sudan sebepten öldürüldü" 6Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya duyurdu: "204 şüpheliyi yakaladık"Bakan Yerlikaya duyurdu: "204 şüpheliyi yakaladık"
Devlet Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı, çaya davet ettiDevlet Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı, çaya davet etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.