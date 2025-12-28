HABER

Zeytinburnu’nda korkutan yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Zeytinburnu’nda 4 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangında, 5’i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.Olay, Çırpıcı Mahallesi Modabağ Sokak’ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Olay, Çırpıcı Mahallesi Modabağ Sokak’ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında yer alan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ve patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, dumanlar tüm binayı sararken, ekipler içeride mahsur kalanları tahliye etti. Dumandan etkilenen 5’i çocuk 9 kişiye, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Müdahalenin ardından önlem amaçlı 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

