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Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi! 14.5 saat sürdü... Kürsü işgali ve arbede yaşandı

Kamuoyunda Zeytinlik yasası olarak bilinen kanun teklifinin 8 maddesi daha TBMM Genel Kurulu'ndaki tartışmalı oturumda kabul edildi. Görüşmelerde muhalefet kürsüyü işgal etti, daha sonra vekiller arasında arbede çıktı. Toplam 19 maddesi kabul edilen teklifin son 2 maddesi bugünkü oturumda görüşülecek.

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi! 14.5 saat sürdü... Kürsü işgali ve arbede yaşandı
Devrim Karadağ

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye devam ediyor.

8 MADDE KABUL EDİLDİ

14.5 saat süren ve sabaha karşı tamamlanan görüşmelerde düzenlemenin 8 maddesi daha kabul edildi.

Toplam 19 maddesi kabul edilen teklifin son 2 maddesi bugünkü oturumda görüşülecek.

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi! 14.5 saat sürdü... Kürsü işgali ve arbede yaşandı 1

İNDİRİM SÜRELERİ UZATILIYOR

Kabul edilen maddeler arasında teminat ödemeleri, bunların iadeleri, işletme ruhsat bedelleri ve devlet hakkına yönelik tablolarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisi üretim tesisleri de yer aldı.

Düzenlemeyle izin, kira ve irtifak işlemlerinde uygulanan indirimlerin süresi 5 yıl daha uzatılacak.

Bu kapsamda 31 Aralık 2030'a kadar işletmeye girecek elektrik üretim tesislerinden lisans tarihinden itibaren 15 yıl boyunca izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüzde 85 indirim uygulanacak.

KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER

Görüşmeler sırasında zaman zaman milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, milletvekillerini kaba ve yaralayıcı dil kullanılmaması yönünde uyardı.

Teklifin 19. maddesi üzerinde bir milletvekilinin konuşmasını tamamlayarak yerine geçtiği sırada CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Bu bir eylemdir. Bu kanunun geçmesine halktan aldığım yetkiyle izin vermiyorum." diyerek kürsüyü işgal etti. Ocaklı, diğer milletvekillerini de kürsü işgaline destek vermeye davet etti.

TBMM Başkanvekili Bingöl, Ocaklı'yı uyararak, "Bu, Meclis çalışmalarına uygun bir tavır değil." dedi. Bu sırada CHP milletvekilleri de alkışlayarak kürsüye yürüdü. Bunun üzerine Bingöl, birleşime ara verdi.

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi! 14.5 saat sürdü... Kürsü işgali ve arbede yaşandı 2

DEM PARTİLİLER DE DESTEK VERDİ

Ara sırasında kürsü işgaline DEM Parti milletvekilleri de destek verdi.

Zeytinlik yasasında 8 madde kabul edildi! 14.5 saat sürdü... Kürsü işgali ve arbede yaşandı 3

ikinci ara sonrası vekillerin işgale son vermesi üzerine Bingöl, birleşimi tekrar açtı, teklifin görüşmelerine devam edildi.

ARBEDE ÇIKTI

  1. maddenin görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasındaki laf atmalar üzerine arbede yaşandı.

Tekrar verilen ara sınrasında devam eden görüşmelerde 19. maddenin de oylanarak kabul edilmesi sonrası Bingöl, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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