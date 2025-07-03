Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin ya!"

TBMM'de büyük tartışmalara neden olan zeytinliklerin maden çalışmalarına açacak yasa teklifinin tamamı 20 Haziran günü TBMM Komisyonu'ndan geçti. Zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine resmen açılmasının ardından birçok çevreden sert tepkiler gelmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den de sert tepki geldi.

"BİR TEŞEKKÜR EDİN YA!"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, zeytinliklerle ilgili soru soran bir gazeteciye sert çıktı. Güler, cevaben şu ifadelerde bulundu:

"Ya bir teşekkür edin, şu AK Parti’ye bir teşekkür edin ya!

2003'te 87 milyon olan zeytinlik sayısı şu an 210 milyon."

NE OLMUŞTU?

Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına ilişkin kanun teklifi, birçok çevre tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

TBMM Sanayi Komisyonunun toplantısında gergin anlar yaşanmıştı. Muhalefet milletvekilleri, çevre hakkı savunucuları ve hukukçular zeytinlik alanların yok olmasına yol açabileceği düşünülen kanun teklifiyle alakalı olarak toplantıya katılmak istemişti fakat Meclis korumaları listede ismi olmadığı için izin vermeyince ortalık karışmıştı.

AK Parti milletvekillerinin TBMM'de sunduğu ve büyük tartışmalara yol açan, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilmişti.

24 saatte verilen kararla beraber zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerine resmen açılmıştı.