HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin ya!"

Zeytinliklerin taşınmasını öngören yasa tasarısı konusunda tartışmalar devam ediyor. Bir yanda çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşları diğer tarafta ise maden şirketleri çalışmalarını zeytinlikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak zeytinliklerle ilgili soru soran bir gazeteciye AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler sert çıktı. Güler, gazeteciye "Ya bir teşekkür edin, şu AK Parti’ye bir teşekkür edin ya!" dedi.

Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin ya!"
Doğukan Akbayır

TBMM'de büyük tartışmalara neden olan zeytinliklerin maden çalışmalarına açacak yasa teklifinin tamamı 20 Haziran günü TBMM Komisyonu'ndan geçti. Zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine resmen açılmasının ardından birçok çevreden sert tepkiler gelmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den de sert tepki geldi.

Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti ye bir teşekkür edin ya!" 1

"BİR TEŞEKKÜR EDİN YA!"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, zeytinliklerle ilgili soru soran bir gazeteciye sert çıktı. Güler, cevaben şu ifadelerde bulundu:

Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti ye bir teşekkür edin ya!" 2

"Ya bir teşekkür edin, şu AK Parti’ye bir teşekkür edin ya!

2003'te 87 milyon olan zeytinlik sayısı şu an 210 milyon."

Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti ye bir teşekkür edin ya!" 3

NE OLMUŞTU?

Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına ilişkin kanun teklifi, birçok çevre tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

TBMM Sanayi Komisyonunun toplantısında gergin anlar yaşanmıştı. Muhalefet milletvekilleri, çevre hakkı savunucuları ve hukukçular zeytinlik alanların yok olmasına yol açabileceği düşünülen kanun teklifiyle alakalı olarak toplantıya katılmak istemişti fakat Meclis korumaları listede ismi olmadığı için izin vermeyince ortalık karışmıştı.

AK Parti milletvekillerinin TBMM'de sunduğu ve büyük tartışmalara yol açan, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilmişti.

24 saatte verilen kararla beraber zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerine resmen açılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Öyle intihar edilmez" dedi benzin döküp kızını yaktı!"Öyle intihar edilmez" dedi benzin döküp kızını yaktı!
Putin: Bugün telefonda Trump'la konuşacağımPutin: Bugün telefonda Trump'la konuşacağım

Anahtar Kelimeler:
Maden Abdullah Güler tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

5 yaşındaki Aslı Gül koca bir köyü yanmaktan kurtardı! Belediye Başkanı talimat verdi, ödüllendirildi

5 yaşındaki Aslı Gül koca bir köyü yanmaktan kurtardı! Belediye Başkanı talimat verdi, ödüllendirildi

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Bülent Cihantimur doktorluktan geçici men edildi!

Bülent Cihantimur doktorluktan geçici men edildi!

Tapu dairesinde sahte kimlik ve dublörle satış yapmaya çalışırken yakalandılar!

Tapu dairesinde sahte kimlik ve dublörle satış yapmaya çalışırken yakalandılar!

DEM Parti'den dikkat çeken açıklama! Önümüzdeki haftayı işaret ettiler

DEM Parti'den dikkat çeken açıklama! Önümüzdeki haftayı işaret ettiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.