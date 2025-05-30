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Zigana Tüneli’nde beklenmedik misafir

Gümüşhane’de dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana Tüneli’ne giren yavru bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zigana Tüneli’nde beklenmedik misafir

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için yaylaların yanı sıra yerleşim yerlerine iniyor. Yiyecek arayışındaki yavru bozayı, dün gece saatlerinde Zigana Dağı eteğinde 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın 3’üncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli’ne girdi. Tünelde koşan ayı, tünel çıktından sonra gözlerden kayboldu. Ayının koşarak tünelde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Zigana Tüneli
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