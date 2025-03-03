Zihinsel engelli gencin ölümü kahvaltıdan oldu: İzmir'de kahreden son

Torbalı ilçesi Özbey Mahallesi’nde yaşayan Sudenaz Özbek cumartesi günü kaldığı bakımevinde kahvaltı yaparken nefes borusuna büyük bir lokma kaçtı. Özbek'e ilk müdahaleyi bakımevindeki görevliler yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Sudenaz Özbek, adrese gelen ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özbek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sudenaz Özbek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır