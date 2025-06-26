Zilhicce ayında neler yapılır, neler yapılmaz? Zilhicce ayında tırnak kesilir mi?

İslami toplumlarda heyecanla beklenen Zilhicce ayı, Hicri takvimin son ayı ve en kutsal dönemlerden biridir. Bu mübarek ay içerisinde İslam'ın 5 şartından biri olan Hac ibadeti bulunurken aynı zamanda Kurban Bayramı da yer alır. Haram aylardan biri olarak bilinen Zilhicce ayında neler yapılıp neler yapılmaması gerektiği araştırılmaktadır.

Zilhicce ayında neler yapılır, neler yapılmaz?

İslam dininde Zilhicce ayının ilk on günü Hac ibadetinin yapıldığı günler olarak öne çıkar. Yani namaz, oruç, sadaka ve hac gibi temel ibadetlerin bir araya geldiği bir dönemdir. Bu nedenle bu dönem içerisinde gerçekleştirilen ibadetlerin diğer zamanlardan daha değerli olduğuna inanılır. Öyle ki Zilhicce ayının ilk 10 günü Ramazan'ın son on günü ile mukayese edilir. Zilhicce ayının ilk 10 günü içerisinde yer alan en faziletli gün ise Arefe günüdür. Zilhicce ayının onuncu günü de Kurban Bayramı’nın başlangıcıdır. Yapılması gereken ibadetlerin yanı sıra yapılmaması gereken davranışlar da merak edilir.

Zilhicce ayında tırnak kesilir mi?

Hac ibadetinin de gerçekleştirildiği bu dönemin faziletiyle ilgili pek çok ayet ve hadis bulunur. Hz. Muhammed (s.a.v) kurban kesmek isteyen kişilerin Zilhicce ayına ulaştıktan sonra tıraş olmamalarını ve tırnaklarını kesmemelerini tavsiye eder. Ümmü Seleme'den rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Sizden kurban kesecekler olan kişiler Zilhicce hilalini gördüğü andan itibaren kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiçbir şey kesmesin (Müslim, Edâhi 39, No: 1977).

Bu hadise göre kurban kesme niyetinde olan kişiler kastedilir. Bu nedenle kurban kesmeyecek kişilerin tıraş olmalarında ve tırnaklarını kesmelerinde herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Ayrıca mezheplere göre yorumlar da değişiklik gösterebilir. Kurban kesme günü gelene kadar saç ve tırnağın kesilmemesi gerektiğiyle ilgili yapılan bu tavsiyenin nedeni kurbanın, bütün azaların ateşten kurtulmasına vesile olmasıdır.

Çünkü kurban ibadeti içten bir şekilde yerine getirildiğinde tırnak, saç ve sakal dahil olmak üzere bütün azaların ateşten kurtulacağına inanılır. Bu sünneti yerine getirmek isteyenlerin Zilhicce ayı öncesinde saç ve tırnakların kesmeleri gerekir ki bu dönemde kesme ihtiyacı oluşmasın.