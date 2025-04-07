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Zimbabve, ABD'den ithal edilen ürünlere gümrük tarifesini askıya alıyor

Zimbabve, ABD ile olan ikili ilişkilerini geliştirmek için bu ülkeden ithal edilen ürünlere yönelik gümrük tarifesini askıya alıyor.

Zimbabve, ABD'den ithal edilen ürünlere gümrük tarifesini askıya alıyor

Zimbabve Devlet Başkanı Emerson Mnangagwa, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ülkesine yüzde 18'lik gümrük tarifesi uygulayan ABD'den ithal edilen mallara yönelik gümrük tarifesinin askıya alınacağını duyurdu.

Mnangagwa, "Bu önlem, bir yandan Zimbabve pazarında Amerikan ithalatının genişlemesini kolaylaştırırken, diğer yandan Zimbabve'nin ABD'ye yönelik ihracatının büyümesini teşvik etmeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Resmi verilere göre, Zimbabve 2024'te ABD'ye 67,8 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden 43,8 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Zimbabve, ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 35 gümrük tarifesi uyguluyordu.

ABD, toprak reformuyla beyaz çiftçilere ait topraklara el koyan Zimbabve'ye yönelik 2001 yılından beri ekonomik yaptırımlar uyguluyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zimbabve
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