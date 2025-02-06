HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Zimmet suçundan hapse çarptırılan eski başkan tutuklandı!

Zimmet suçundan hapse çarptırılan eski başkan tutuklandı!

06.02.2025 18:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinin eski belediye başkanı Canan Atasoy'a ‘Zincirleme basit zimmet’ suçundan yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Duruşma sonrası Canan Atasoy tutuklandı.

Zimmet suçundan hapse çarptırılan eski başkan tutuklandı!

Kızılkaya beldesinde 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak göreve gelen İlkay Güngör'ün talebi üzerine Sayıştay, belediyenin hesaplarında denetledi. İnceleme sonrası 2004- 2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Canan Atasoy hakkında ‘Zimmet’ suçundan 2021 yılında dava açıldı. Canan Atasoy ve 15 sanık hakkında Burdur 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmada son sözü sorulan Canan Atasoy, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum. Hakkımdaki iddialar siyasi saiklerle ortaya atılmıştır. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Yeni belediye başkanı siyasi saiklerle evrakları yok etmiş. Belediye personelleri ve vatandaşlara hakkımda şikayette bulunmaları için telkinde bulunmuştur" dedi. Mahkeme heyeti, Atasoy’u 'Zincirleme basit zimmet' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Atasoy, tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Aynı davada tutuksuz sanıklar G.K., İ.C., L.O., İ.U., M.S., N.A., S.Ö., S.G., Ü.Ö., Y.Ç., M.İ., H.İ.Ö. hakkında ‘Basit zimmet’, ‘Basit zimmet suçuna yardım etmek’, ‘Zincirleme basit zimmet’, ‘Zincirleme basit zimmet suçuna yardım etmek’ suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, Ü.D., M.G. ve A.B.Ö. hakkında ise beraat kararı verildi. Canan Atasoy dışındaki sanıklarla ilgili herhangi bir tutuklama işlemi uygulanmadı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sayıştay Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adıyaman’daki törende soğuk rüzgarlar! Tokalaşmadılar...

Adıyaman’daki törende soğuk rüzgarlar! Tokalaşmadılar...

İstanbul beyaza büründü! Aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı, o yollara dikkat

İstanbul beyaza büründü! Aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı, o yollara dikkat

Yol açılışına kendi aracıyla gidince ortaya bu görüntüler çıktı! Bakan Uraloğlu ile jandarma arasında dikkat çeken diyalog

Yol açılışına kendi aracıyla gidince ortaya bu görüntüler çıktı! Bakan Uraloğlu ile jandarma arasında dikkat çeken diyalog

Asil Nadir'in hayatını kaybettiği iddia edilmişti! 'Durumu kritik'

Asil Nadir'in hayatını kaybettiği iddia edilmişti! 'Durumu kritik'

CHP'de aday krizi... Mansur Yavaş resti çekti! Canlı yayında çarpıcı iddia

CHP'de aday krizi... Mansur Yavaş resti çekti! Canlı yayında çarpıcı iddia

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.