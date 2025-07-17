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Zincir market HAKMAR sahibi Zeki Doruk’un kasasından vasiyetname ve dua çıktı! Mal varlığını FETÖ’ye bırakmış

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MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sabahı 9 ilde eş zamanlı düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını gösteren vasiyetnamesi çıktı.

Türkiye genelinde yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR isimli zincir market ile tatlıcı TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk, gözaltına alındığı sırada HAKMAR Genel Müdürlüğü’ndeki kasanın şifresini bilinçli olarak yanlış söyleyerek kilitlenmesine neden olmuştu.

VASİYETNAMEDE MAL VARLIĞINI FETÖ'YE BIRAKTIĞI YER ALIYOR!

FETÖ’cü Zeki Doruk’un kasası açıldı. Kasadan çok sayıda ziynet eşyası ile birlikte vasiyetname ve bir de dua çıktı.

Zeki Doruk’un kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetnamesinde tüm malvarlığını Fetullahçı Terör Örgütü’ne bıraktığı yer alıyordu.

Zincir market HAKMAR sahibi Zeki Doruk’un kasasından vasiyetname ve dua çıktı! Mal varlığını FETÖ’ye bırakmış 1

Vasiyetnamede HAKMAR ve TATBAK ile diğer bütün şirketlerinin zekâtlarının da “hizmet hareketi” adı altında FETÖ’ye verilmesi yazıyordu.

GÜLEN’İN TILSIM DUASI DA KASADAN ÇIKTI

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un evindeki kasadan bir de dua çıktı. Bu duanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kendi el yazısı ile yazdığı ve mahrem yapılanmasında bulunan kişilere özel olarak verdiği “tılsım” duası olduğu anlaşıldı.

Zincir market HAKMAR sahibi Zeki Doruk’un kasasından vasiyetname ve dua çıktı! Mal varlığını FETÖ’ye bırakmış 2

''Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun'' dediği ortaya çıkan Doruk, Gülen’den aldığı “tılsım” duasını vasiyetnamesi ile birlikte evindeki kasada saklıyormuş.

DİĞER ŞİRKETLERİNE DE KAYYUM ATANDI

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Zeki Doruk’un HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerine ve şubelerine kayyum atanmıştı.

Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi Doruk’un 19 şirketine daha kayyum atandı. FETÖ’ye finansman sağlayan Zeki Doruk’un kayyum atanan 22 şirketinin listesi ise şu şekilde:

1- UNKAR GIDA

2- HAKET HAYVANCILIK

3- YUMTAT GIDA

4- YZK EŞMEKAYA TARIM

5- ERENDORUK TARIM HAYVANCILIK

6- HD DAĞISTAN TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC.

7- YUMTAT GIDA ÜRETİM SAN.

8- RENÇBER BAKLİYAT

9- KIDEMLİ KIRTASİYE KOZMETİK

10- AKMELTEM ZÜCCACİYE TEKSTİL

11- AYATA EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK

12- GÜL DORUK TARIM HAYVANCILIK

13- NDORUK TARIM HAYVANCILIK

14-TASF. HALİNDE HAK YAPI SANAYİ VE TİCARET

15-HAKTAT ZEYTİNCİLİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

16-KAZOVA GIDA İTH. İHR. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.

17- SİVAS BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

18-BOZTAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

19-MBA GLOBAL İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

20-HAKMAR GIDA

21-HAKMAR MAĞAZACILIK

22-TATBAK GIDA

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö rüşvet operasyonu
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